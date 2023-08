Animal Crossing x Stardew Valley? Das ist Fae Farm

Fae Farm ermöglicht es dir, in die wunderschöne Welt von Azoria einzutauchen. Hier machst du einen heimeligen Bauernhof zu deinem neuen Zuhause und erkundest eine Welt voller Geheimnisse. Doch das ist längst nicht alles: Diese magische Welt wird nämlich von Feen und anderen Kreaturen bewohnt.

Was ist Fae Farm?

Fae Farm ist ein gemütliches Spiel, in dem du deinen eigenen Bauernhof bauen kannst. Außerdem kannst du dich mit den Bewohnern der Welt anfreunden, ihre Geheimnisse offenbaren und Dungeons erkunden. Das Spiel zeichnet sich vor allem dadurch aus, wie viele verschiedene Dinge du in Azoria machen kannst. So bietet dir beispielsweise das Crafting System hunderte Möglichkeiten und der Bau deines Bauernhofs ist längst nicht das Einzige, womit du deine Zeit verbringen kannst.

Wir haben bereits einen Einblick in das Spiel erhaschen können und berichten dir hier von unseren ersten Eindrücken. Schon vorab kann ich dir verraten, dass dieses unscheinbare Spiel weit mehr zu bieten hat, als man meinen mag.

Fae Farm: Erste Eindrücke

Direkt zu Beginn des Spiels wird klar, wie viel Wert die Entwickler auf individuelle Anpassung legen. Du kannst deinen Charakter ganz nach deinen Wünschen gestalten. Hast du das einmal erledigt, dann entführt dich das Spiel direkt in die wunderschöne Welt von Azoria. Hier triffst du auf die Bürgermeisterin des kleinen Orts, die dich freudig willkommen heißt und dir eine kleine Farm überlässt. Nachdem du dich mit den Bewohnern der Stadt bekannt gemacht hast, ist es deine Aufgabe, deinen Bauernhof auszubauen und deinen Vorstellungen entsprechend zu gestalten.

Das Gameplay wirkt auf den ersten Blick berechenbar und altbacken, macht aber erstaunlich viel Spaß. So kannst du beispielsweise Fischen, Insekten jagen und in Dungeons auf die Suche nach seltenen Metallen gehen. Was sich nach einer Mischung aus Stardew Valley und Animal Crossing anhört, fühlt sich auch so an, bringt jedoch auch genug neue Aspekte ein, um spannend zu sein.

So schön kann deine Farm aussehen.

Unsere Highlights

Besonders das Erkunden der Dungeons macht viel Spaß. Hier triffst du auf verschiedene Gegner, die es zu besiegen gilt. Allerdings kannst du auch versuchen, sie zu umgehen. So können auch Spieler ihren Spaß haben, die nicht unbedingt kämpfen wollen. Anfangs ist das Kampfsystem recht simpel, wird jedoch schnell komplexer durch Magie und Zaubertränke.

Auch der Aufbau deines Bauernhofs ist ein Highlight. Dies liegt insbesondere daran, wie viele Möglichkeiten es gibt. So sieht keine Farm aus wie die andere und du kannst deinem Hof ein ganz besonderes Feeling verpassen.

Wann kommt das Spiel raus?

Du kannst Fae Farm bereits jetzt für den PC und die Nintendo Switch vorbestellen. Offiziell veröffentlicht wird das Spiel am 8. September. Zum Release beträgt der Preis rund 60 Euro. Fae Farm verfügt außerdem über einen Co-Op Modus, in dem du gemeinsam mit Freunden spielen kannst.