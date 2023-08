Gamescom: Warum rennen alle zu diesem Stand?

Der recht unauffällige Stand in Halle 5.2 ist von Ravensburger. Das deutsche Unternehmen ist vor allem für seine Gesellschaftsspiele und Puzzle bekannt. Mit dem neusten Spiele-Hit möchte man es jedoch mit Pokémon, YuGiOh und Magic aufnehmen und geht dafür eine Kooperation mit Disney ein.

Disney Lorcana: Sammelkartenspiel startet auf der Gamescom

Herausgekommen ist „Disney Lorcana“, ein neues Sammelkartenspiel im Disney-Universum. Das Prinzip ähnelt stark den Pokémon-Sammelkarten, welche sich seit über 25 Jahren großer Beliebtheit erfreuen. Doch statt Taschenmonstern finden sich Disney-Charaktere aus den unterschiedlichsten Filmen und Serien auf den Karten. Diese kann man sammeln und tauschen, aber auch im Duell gegen seine Freunde antreten.

Das erste Set hört auf den Namen „Das erste Kapitel“ und besteht aus 244 unterschiedlichen Karten. Ähnlich wie bei anderen Sammelkartenspielen haben die Karten unterschiedlichen Seltenheiten und Foil-Karten mit besonderen Designs.

Disney Lorcana Kartenpacks

Doch kann es das neue Disney-Spiel mit den etablierten TCGs wie Pokémon und Co. aufnehmen? Wir haben uns die auf der Messe verfügbaren Produkte gekauft und es ausprobiert.

Sammeln, tauschen und spielen

Wie bei Pokémon, Magic und Co. gibt es auch bei Disney Lorcana sogenannte „Booster“ zu kaufen. Diese kosten 6 Euro und enthalten 12 zufällige Karten. Möchtest du hingegen direkt mit dem Spielen beginnen, bietet sich eins der drei Starter-Decks an. Diese enthalten je 60 aufeinander abgestimmte Karten, Marker und ein Regelheft. So kann man direkt mit dem Spielen beginnen. Die Starter-Decks kosten je 20 Euro, wobei jeder Spieler sein eigenes Deck benötigt. Zur Wahl stehen diese drei Sets: „Moana & Mickey Mouse“, „Cruella De Vil & Aladdin“ und „Dornröschen & Simba“.

direkt losspielen: die Starter-Decks

Die Karten sind abwechslungsreich und wirklich schön gestaltet. Disney-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. Wie man es von Ravensburger erwarten kann, haben die Karten zudem eine hervorragende Qualität und stehen Pokémon und Co. hierbei um nichts nach.

Die Spielregeln sind unkompliziert und schnell erlernt. Dabei hilft wahlweise die wirklich gut gestaltete Disney Lorcana App oder das Regelheft der Starterdecks. Die Spielmechanik ähnelt anderen Sammelkartenspielen, kann aber mit frischen Ideen überzeugen. Insbesondere das ungewöhnliche Ressourcensystem sorgt für recht kurze, aber nicht minder spannende Partien.

Wir haben alle drei Starterdecks ausprobiert und hatten viel Spaß bei unseren ersten Matches. Auch das Feedback der Messe-Besucher fällt durchweg positiv aus. Disney und Ravensburger dürften hier einen echten Spiele-Hit gelandet haben. Bisher bekommt man die Karten exklusiv auf der Gamescom. Doch bereits ab dem 1. September sind die Produkte im regulären Handel und online erhältlich.

Gelungener Start – wie geht es weiter?

Disney wollte schon seit vielen Jahren ein Sammelkartenspiel auf den Markt bringen, mit Ravensburger hat man nun einen passenden Partner gefunden. Die ersten Karten kommen super an und das Spiel macht Spaß. Jetzt muss sich zeigen, wie sich das Spiel in Zukunft weiterentwickelt. Bei Pokémon und Co. erscheinen in regelmäßigen Abständen neue Karten, die Spieler sammeln und zum Erweitern ihrer Decks nutzen können.

Auch von Disney Lorcana soll es in regelmäßigen Abständen neue Erweiterungen geben. Außerdem tut Ravensburger einiges dafür, eine Community rund um das Sammelkartenspiel aufzubauen. So können sich Inhaber von lokalen Geschäften mit Spielfläche registrieren und Promokarten, Pins und andere Preise erhalten, um bei der Ausrichtung von Turnieren zu helfen.