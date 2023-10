Frostpunk 2: Sieht so die perfekte Fortsetzung aus?

Auf der Gamescom 2023 hatten wir bereits die Möglichkeit, einen Blick auf das brandneue Frostpunk 2 zu werfen. Jetzt können wir unsere Eindrücke mit dir teilen und verraten, was das Spiel so besonders macht. Es handelt sich bei Frostpunk 2 nämlich um weitaus mehr als eine einfache Fortsetzung.

Was ist Frostpunk?

Wie der Name es bereits vermuten lässt, ist die Welt in Frostpunk von Schnee und Eis verschlungen worden. Im Jahr 1886 begannen Schneestürme, die zu Hungersnöten, Zerstörung und Tod führten. Nur wenige Überlebende hatten das Glück, in die nördlichsten Gebiete des britischen Reichs zu flüchten, wo riesige Generatoren sie vor dem Kältetod schützen. Dennoch ist das Überleben in der ewigen Eiswüste ein endloser Kampf.

Jeden Tag müssen die Überlebenden gegen eisige Kälte, Ressourcen-Knappheit und Stürme ankämpfen. Immer wieder kommt es dabei zu Unruhen, sozialen Krisen und Rückschlägen, die dich dazu zwingen, unmögliche Entscheidungen zu treffen. Deine Entscheidungen sind es, die bestimmen, ob deine Stadt überlebt, oder mit dem nächsten Sturm fällt.

Der große Sturm

Der erste Teil von Frostpunk endet mit dem großen Sturm. Einem brutalen Schneesturm, der die bislang größte Bedrohung der Menschheit darstellt. Hast du den ersten Teil des Spiels erfolgreich abgeschlossen, dann endet die Geschichte mit dem knappen Überleben deiner Stadt. Genau hier schließt nun der zweite Teil des Spiels an.

Ein völlig neues Spiel

Frostpunk 2 wirkt auf den ersten Blick wie ein völlig neues Spiel. Das ist von den Entwicklern auch gewollt, denn ihr Ziel war es nicht, eine leicht verbesserte Version des ersten Teils zu veröffentlichen. Stattdessen haben sie darüber nachgedacht, wie eine sinnvolle Fortführung der Geschichte aussehen könnte. Immerhin hast du im ersten Teil des Spiels bereits bewiesen, dass deine Stadt auch dem schlimmsten Sturm standhalten kann. Die Kälte ist also weiterhin eine Gefahr, doch du hast sie erfolgreich bezwungen. Wie geht es nun weiter?

In Frostpunk 2 stellen innere Probleme deiner Stadt die größte Gefahr dar. Das Überleben der Menschheit ist gesichert, die Kälte bezwungen, doch nun kommen Konflikte ans Licht, die drohen, deine Stadt zu vernichten. Die Bevölkerung deiner Stadt ist in verschiedene Gruppen unterteilt, die unterschiedliche Ansichten vertreten. Deine Aufgabe ist es jetzt, Kompromisse zu finden und innere Unruhe zu vermeiden. Ansonsten droht deiner Stadt eine Vernichtung nicht etwa durch die Kälte, sondern von Innen.

Deine Stadt in Frostpunk 2 ist größer und komplexer als je zuvor.

Abstimmungen und innere Konflikte

Eine wichtige neue Mechanik sind Volksabstimmungen. Möchtest du eine neue Regelung beschließen, dann muss deine Bevölkerung dem zustimmen. In Abstimmungen kannst du feststellen, welche Meinung überwiegt und Kompromisse finden. Oft ist ohne einen Kompromiss keine Lösung möglich, da die Gruppen innerhalb deiner Stadt so verschieden sind. Nicht immer gibt es eine richtige und eine falsche Entscheidung, was das Ganze besonders schwierig macht.

Im Gegensatz zum ersten Teil kannst du Entscheidungen außerdem rückgängig machen. Ebenso kannst du mal zugunsten einer Gruppe und mal zugunsten einer anderen entscheiden. Tatsächlich musst du das auch tun, um zu verhindern, dass eine Gruppe die Überhand gewinnt. Entscheidest du stets gegen eine bestimmte Gruppe, dann hast du es schnell mit Extremisten zu tun, die den Frieden innerhalb der Stadt gefährden.

Eine Entscheidung hat einen Protest ausgelöst.

Erstes Fazit zu Frostpunk 2

Insgesamt können wir schon jetzt sagen, dass Frostpunk 2 uns überzeugen konnte. Das Spiel baut gelungen auf den ersten Teil auf, ohne dabei eine exakte Kopie zu sein. Es bessert nicht nur die Probleme des ersten Teils aus, sondern schafft es, einen neuen Fokus zu setzen. Dabei verliert das Spiel seinen Ursprung jedoch nicht aus den Augen. Im Herzen ist auch Frostpunk 2 ein brutaler City-Builder, der es schafft, soziale und politische Probleme tiefgreifend zu thematisieren. Unserer Meinung nach handelt es sich dabei um eine sehr gelungene Kombination. Das Spiel soll 2024 veröffentlicht werden. Schon jetzt kannst du es bei Steam auf deine Wunschliste setzen.