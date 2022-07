Neue Nintendo Switch Konsole enttäuscht Fans erneut

Nintendo hat die erste Special-Edition der Nintendo Switch OLED offenbart. Fans sind jedoch nicht sonderlich begeistert, denn sie wünschen sich schon lange eine “Nintendo Switch Pro”. Allerdings scheint eine solche Konsole nicht auf der Agenda von Nintendo zu stehen.

OLED Modell Special Edition

Die neue Special-Edition des OLED Modells trägt den Namen “OLED Modell Splatoon 3 Edition”. Bei “Splatoon 3” handelt es sich um ein exklusives Nintendo Switch Game, das aktuell einen Release am 9. September plant. Die exklusive Konsole hingegen soll schon am 27. August käuflich sein, also noch vor der Veröffentlichung des Spiels. Doch was ist überhaupt so besonders an dieser Special-Edition?

Die “Splatoon 3”-Edition der Konsole unterscheidet sich vor allem äußerlich vom OLED Modell der Switch. Die Dockingstation der Switch ist mit einer “Splatoon 3” Grafik bedruckt und auch die mitgelieferten Joy-Cons gibt es in Grün und Lila mit exklusiver Grafik. Auch die Rückseite der Konsole ist im Stil des neuen Games gestaltet. Ansonsten gibt es jedoch keine Unterschiede zur normalen Nintendo Switch OLED.

Der Preis der Special Edition ist noch nicht bekannt. Jedoch ist klar, dass Spieler erst die Special-Edition der Konsole zu einem Aufpreis kaufen müssen und das Spiel dann später separat dazu. Immerhin ist das Spiel noch nicht auf dem Markt, wenn die Konsole verkauft wird. Die Nintendo Switch OLED ist ohnehin schon teurer als die normale Nintendo Switch. Es ist also abzusehen, dass Spieler für diese Special Edition nochmals mehr zahlen als für vergangene, exklusive Konsolen.

Der Traum einer “Nintendo Switch Pro”

Schon seit geraumer Zeit wünschen sich Spieler eine “Nintendo Switch Pro”. Bereits bei der Ankündigung der OLED-Version der Konsole herrschte große Enttäuschung, denn Fans hatten sich mehr erhofft. Doch was würde eine “Nintendo Switch Pro” überhaupt ausmachen? Für viele Fans liegt die Antwort auf diese Frage in der Hardware der Konsole.

Die Konsole kam erstmals 2017 auf den Markt. Seitdem hat sich im Hardware-Bereich viel getan. Viele Fans wünschen sich beispielsweise eine Konsole, die erstmals Video in 4K Auflösung wiedergeben kann. Auch einen leistungsstärkeren Chip in der Konsole wünschen sich viele. Das OLED Modell konnte zwar signifikante Verbesserungen im Display-Bereich aufzeigen, doch war sie bei Weitem nicht das, was Fans sich erhofften. Viele geben die Hoffnung jedoch noch immer nicht auf. Sie warten weiterhin gespannt auf eine “Nintendo Switch Pro”. Ob eine solche Konsole jedoch überhaupt auf Nintendos Agenda steht, ist weiterhin unklar. Bisher hat sich der Gaming-Riese selbst noch nicht dazu geäußert.