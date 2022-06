Sony mit neuer Marke: Das steckt hinter INZONE

Die neue Gaming-Marke trägt den Namen INZONE und konzentriert sich auf das Desktop-Gaming. Für viele Spieler ist dies vielleicht etwas unerwartet, denn sie verbinden Sony direkt mit der PlayStation-Konsole. Die Firma möchte ihre Reichweite jedoch erweitern und stellt nun unter der Marke INZONE erste Produkte für PC-Gamer vor.

Was ist INZONE?

Laut Sony ist INZONE eine neue Marke, die die Gaming-Erfahrung für Desktop-Gamer massiv verbessern soll. Man möchte die Erfahrung aus dem Konsolen-Bereich auf das Desktop-Gaming übertragen und High-End Geräte verkaufen. Aktuell gibt es bei INZONE Monitore und Headsets im Angebot, doch in Zukunft könnte sich das Angebot noch vergrößern. Sony gehört zu den Sponsoren der bekannten eSports Events Evo (Evolution Championship Series), PGL DOTA 2 Arlington Major 2022 und VALORANT Champions Tour.

Dadurch hat man erkannt, dass die Gaming-Szene immer mehr an Popularität gewinnt. Gerade deshalb ist es so wichtig, dass jungen Talenten die beste Ausstattung zur Verfügung steht. Besonders fokussiert sich INZONE dabei auf Audio- und Videotechnologien, da man hier bereits aus langer Tradition viel Erfahrung gesammelt hat. Kein Wunder also, dass es sich bei den ersten Produkten um Monitore und Headsets handelt. Doch was genau steckt hinter den neuen Produkten und was können sie wirklich?

Monitore von INZONE

Aktuell ist die Produktreihe der neuen Marke noch recht klein, doch dies wird sich in Zukunft sicherlich ändern. Zum Angebot gehören zwei Gaming-Monitore, der INZONE M9 und der INZONE M3. Beim M9 handelt es sich um einen Monitor mit 4k Auflösung und einer Bildwiederholrate von satten 144 Hz. Der Monitor ist außerdem NVIDIA G-SYNC kompatibel und beinhaltet neueste Technologien für akkurate Farbdarstellung mit tollen Kontrasten. Die Reaktionszeit beträgt nur eine Millisekunde.

Der INZONE M3 setzt anstelle von hoher Auflösung auf eine höhere Bildwiederholrate. Er zeigt Full-HD mit einer Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz an. Auch dieser Monitor hat eine Reaktionszeit von nur einer Millisekunde und kann mit bester Farbdarstellung angeben. Ebenso ist er mit NVIDIA G-Sync Kompatibilität ausgestattet.

Beide Monitore kommen im praktischen 27 Zoll Format und verfügen über einen besonders sparsamen Standfuß, der viel Platz für sonstige Peripherie lässt. Für den M9 ist aktuell ein Preis von 1.099 Euro angegeben, der Preis des M3 wird noch bekannt gegeben. Auf der Seite von INZONE können die Monitore auch schon jetzt angeschaut werden.

Neue Gaming-Headsets

Die Headsets tragen die Namen INZONE H9, H7 und H3. Beim H9 und H7 handelt es sich um kabellose Headsets, während das H3 kabellos ist. Der größte Unterschied zwischen den zwei kabellosen Headsets ist eindeutig die Akkulaufzeit. Das H7 kann hier mit satten 40 Stunden protzen, doch auch das H9 schafft bis zu 32 Stunden. Nach einer Ladezeit von nur 10 Minuten sind beide Headsets wieder für eine Stunde einsatzbereit. Die geringere Akkulaufzeit des H9 lässt sich damit erklären, dass das Headset über aktive Geräuschminimierung verfügt. So ist selbst das lauteste Brummen des PCs nicht mehr zu hören.

Alle drei Headsets verfügen über 360 Spatial Sound für Gaming, der Spielern im Game zum Vorteil wird. Geräusche lassen sich so eindeutig im Raum zuordnen und vermitteln eine akkurate, räumliche Orientierung. Die Kopfbügel und Ohrpolster sind so konzipiert, dass die Headsets auch bei stundenlangem Tragen nicht drücken oder ungemütlich werden. Vor allem für leidenschaftliche Gamer, die oft ein Spiel nach dem anderen starten, ist dies besonders wichtig. Ob diese Versprechen alle so eingehalten werden, müssen freilich erst Tests zeigen.

Das INZONE H9 ist aktuell mit einem Preis von 299 Euro angegeben. Beim H7 kommt man auf 229 Euro und das H3 ist wohl das Budget-freundlichste Modell mit einem Preis von 99 Euro. Sämtliche Produkte können auf der offiziellen Website von INZONE vorbestellt werden. Natürlich sind alle INZONE Produkte auch mit der PlayStation 5 kompatibel.