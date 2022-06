Cyberpunk 2077 als Anime? Diese verrückte Idee wird Realität

Anime sind traditionelle, japanische Cartoons, die mittlerweile auch im Rest der Welt massiven Anklang gefunden haben. Viele Menschen erfreuen sich an den bunten Cartoons, die sich um sämtliche Themen von Krieg bis Liebe drehen. Nun soll Cyberpunk eine Adaption bekommen.

Videospiele als Anime

In “Cyberpunk 2077” spielst du als ein Söldner namens V. Du kannst V dabei ganz deinen Wünschen anpassen und erlebst ein spannendes Abenteuer in Night City. Dabei lebt das Spiel besonders durch seine hohe Anpassbarkeit und den Rollenspiel-Faktor, der es so einzigartig macht. Die Welt des Spiels ist futuristisch, düster und inspiriert dazu, sich Gedanken über unsere Zukunft zu machen. Sie erkundet den Fortschritt der Technik mit all seinen Vor- und Nachteilen, sowie das Leben in einer Stadt, in der große Ungewissheit herrscht.

Es ist also kaum ein Wunder, dass Fans nicht nur vom Spiel selbst fasziniert sind. Stattdessen möchten sie auch außerhalb von “Cyberpunk 2077” weiter diese futuristische Welt erkunden. Eine Art dies zu tun ist durch Serien und Filme. In den letzten Jahren haben wir recht viele Film-Adaptionen von bekannten Videospielen gesehen, es handelt sich dabei um ein Genre, das stets an Popularität gewinnt. Nicht zuletzt hat “The Witcher” auf Netflix Fans begeistert. Kaum verwunderlich also, dass auch hinter dieser Adaption wieder Netflix steckt. Das Studio ist dafür bekannt, immer mehr Anime-Serien in sein großes Angebot aufzunehmen.

Cyberpunk Edgerunners

Für die neue Serie, die den Namen “Cyberpunk Edgerunners” trägt, hat Netflix sich an das Animations-Studio “Studio Trigger” gewandt. Es ist bereits bekannt für den Film “Promare” und die Serie “Little Witch Academia”, die immense Erfolge erzielt haben. Sicher ist also, dass sich auch diese neue Serie in guten Händen befindet.

Worum es in der Serie jedoch genau gehen wird, ist noch nicht ganz klar. Bekannt ist bisher jedoch, dass der Hauptcharakter in “Cyberpunk Edgerunners” selbst zu einem Sölder werden will. Er erhofft es sich so, in Night City zu überleben. Ob es sich bei dem Charakter um die Serien-Version von V handelt, ist dabei nicht klar, doch es ist offensichtlich, dass V als Inspiration für den Charakter gedient hat. Auch der Rest der Charaktere wirkt auf den ersten Blick bunt und divers, wie es in der Welt von Cyberpunk gewollt ist.

Die Serie soll außerdem vorerst nur 10 Episoden umfassen, was auf den ersten Blick zwar wenig scheint, aber für Studio Trigger nicht ungewöhnlich ist. Das Studio ist nämlich dafür bekannt, auch in kurzem Format gute, zusammenhängende Storys zu erzählen. Fans des Spiels müssen auch nicht mehr lange warten. Nachdem die Serie erstmals 2020 angekündigt wurde, aber danach zunächst keine Informationen mehr kamen, soll sie nun schon im September online gehen. Sie wird auf Netflix verfügbar sein und kann von jedem registrierten Netflix-User geschaut werden.