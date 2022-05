Battlefield 2042: Dieser Gamemode wird jetzt offiziell abgeschafft

Nachdem Battlefield 2042 im November vergangenen Jahres einen desaströsen Launch erlebt hat, arbeitet DICE nun daran, das Spiel nach und nach zu reparieren. Natürlich ist es gut und gern gesehen, dass DICE noch nicht aufgegeben hat, aber das Studio muss nun mit den Auswirkungen des schlechten Launchs arbeiten.

Battlefield 2042 Season 1

Nach einigen Verzögerungen, wurde der Launch der ersten Season von Battlefield 2042 nun bestätigt. DICE hatte sich zuvor Zeit genommen, die Kritik der Spieler zu adressieren und das Spiel zu verbessern, bevor man sich auf eine neue Season konzentriert. Erst kürzlich wurde zum Beispiel endlich ein Voice-Chat Feature eingeführt. Nach einer ganzen Reihe von Bug-Fixes und Verbesserungen ist es nun endlich soweit. Die erste Season soll schon bald beginnen.

Die erste Season von Battlefield 2042 soll neben neuen Waffen und neuen Maps auch neue Spezialisten ins Spiel bringen. Die ersten Season soll Anfang Juni live gehen und wird eine von vier Seasons sein, die es innerhalb von 12 Monaten gibt. DICE hat bereits versprochen, weitere Infos zu veröffentlichen, sobald der Termin der geplanten Veröffentlichung näher rückt. Im Zuge der ersten Season gab es jedoch auch manch andere Neuigkeiten, die nun auf Spieler zukommen.

Das Ende des Hazard Modes

DICE gab kürzlich bekannt, dass das Studio sich auf die Aspekte von Battlefield 2042 konzentrieren wird, die noch die meisten Spieler haben. Nach dem gescheiterten Launch des Spiels sank die Spielerzahl schnell und drastisch. Der Breakthrough Modus ist von 128 auf 64 Spieler reduziert und einem anderen Modus droht nun das Ende. Es handelt sich dabei um den Hazard Zone Modus.

Der Hazard Mode wird eingestellt und erhält nun keinerlei Updates mehr.

Das Ziel von Hazard Zone ist es, gemeinsam mit einem Team aus vier Spielern verlorene Datenträger zu bergen. Dabei treffen mehrere Teams aufeinander und es ist das Ziel, die Datenträger für das eigene Team zu erobern. Danach müssen die Datenträger in Sicherheit gebracht werden, bevor ein mörderischer Sturm über das Zielgebiet zieht. In diesem rasanten Modus zählt jede Entscheidung und gutes Teamplay, um am Ende erfolgreich zu sein.

DICE hat nun jedoch das Ende des Hazard Zone Modus angekündigt. Der Modus hat einfach nicht genug Spieler. Deswegen sieht sich der Modus jetzt in den Ruhestand geschickt. Er bleibt zwar weiterhin spielbar, wird jedoch, anders als der Rest des Spiels, keinerlei Updates oder Veränderungen mehr erfahren. Während andere Modi also mit neuen Karten und Features versorgt werden, wird Hazard Zone nach und nach einschlafen. Spieler reagieren auf diese Ankündigung gemischt, doch die meisten sind einfach froh darüber, dass DICE nun hoffentlich mehr Ressourcen in den Rest des Spiels investiert.