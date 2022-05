Epic Games Store Mega Sale 2022: Das sind die Top-Angebote

Epic Games ist primär für kostenlose Games wie Fortnite bekannt. Doch der Entwickler hat in seinem eigenen Epic Games Store noch eine ganze Menge mehr zu bieten. Neben den hauseigenen Spielen gibt es hier nämlich eine riesige Auswahl an Games, die Spieler im Store kaufen können. Jetzt gibt es den Mega Sale, der vom 19. Mai bis zum 16. Juni geht. Du kannst außerdem einen Mega Sale Gutschein nutzen, der dir nochmals 25 Prozent Rabatt gibt.

Triple A Highlights im Sale

Bei Triple A Games handelt es sich um ganz große Spiele aus der Gamingbranche. Sie haben das höchste Budget aller Games und werden von den bekanntesten Studios veröffentlicht. Im Mega Sale beim Epic Games Store gibt es eine ganze Menge solcher Games, die nun stark reduziert sind.

Dazu gehört beispielsweise Far Cry 6, das um satte 50 Prozent reduziert ist. Anstatt fast 60 Euro, kostet dich das Game also aktuell nur rund 30 Euro. In Far Cry 6 tauchst du in eine verrückte Welt ein, welche von einem grausamen Diktator regiert wird. Schließe dich der Guerilla-Revolution an und befreie die Menschen aus der eisernen Faust des ungerechten Herrschers. Die positiven Rezensionen des Spiels sprechen für sich, denn dieses Game macht wirklich Spaß.

Assassin’s Creed Valhalla ist sogar um 60 Prozent reduziert und kostet dich aktuell nur 24 Euro. In diesem Spiel tauchst du in eine längst vergangene Zeit ein, die Zeit der Wikinger. Erobere die Weltmeere und mache dich auf die Suche nach Ruhm und Ehre. Auch das brandneue Dying Light 2 ist um 10 Prozent reduziert und auf Tiny Tina’s Wonderland gibt es gar 20 Prozent Rabatt. Da es sich bei den beiden Titeln noch um brandneue Spiele handelt, sind die Sales zwar im Vergleich zu anderen eher verhalten. Dennoch sind sie lohnenswert für Spieler, die es kaum erwarten können, die neuen Games zu zocken.

Assassin’s Creed Valhalla ist stark reduziert.

Indie Games im Epic Games Store Mega Sale

Selbstverständlich besteht die Videospielbranche nicht nur aus riesigen Triple A Titeln. Manch einer mag sogar sagen, dass gerade Indie-Games von kleinen Studios die Branche am Leben erhalten. Gerade deswegen ist es besonders schön zu sehen, dass auch Indie-Games im Epic Games Store Mega Sale reduziert sind.

Ein Indie-Game, das dich aktuell nur zwei Euro kostet, ist The Wizard and the Slug. Es handelt sich hierbei um ein niedliches 2D Spiel, in dem du eine fantastische Welt erkundest und zahlreiche, niedliche Charaktere triffst. Du spielst als eine kleine Schnecke, die sich mithilfe eines magischen Zauberers auf ein Abenteuer begibt. Düsterer wird es hingegen in The Silent Age. Denn hier tauchst du in eine postapokalyptische Welt ein, in der jeder Mensch auf der Erde plötzlich verschwunden ist. Schaffst du es, in diesem Point-and-Click Abenteuer dem Geheimnis auf die Spur zu kommen? Auch dieses Spiel bekommst du aktuell für nur 1,60 Euro.

Wenn du noch auf der Suche nach kleinen Spielen zum Zeitvertreib bist, dann ist jetzt die perfekte Möglichkeit. Im Epic Games Store gibt es aktuell eine Vielzahl an günstigen, gut gemachten Indie Games für dich, die dich oft nicht mehr als ein paar Euro kosten. Natürlich gibt es auch noch jede Menge anderer Genres, die im Epic Games Store Mega Sale reduziert sind. Die Angebote kannst du dir noch bis zum 16. Juni mit den starken Rabatten und tollen Games sichern.