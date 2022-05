Top 10 Switch-Spiele aller Zeiten: Nintendo offenbart das ultimative Ranking

Während der Corona-Pandemie, welche uns nun schon seit mehr als zwei Jahren begleitet, erlebte die Nintendo Switch einen starken Aufschwung. Da jeder zu Hause bleiben musste, waren die Leute auf der Suche nach Entertainment, welches sie in ihren eigenen vier Wänden genießen konnten. Die Nintendo Switch war für viele die Antwort auf ihr Langeweile-Problem. Doch die Switch allein bringt nicht viel, besonders wichtig sind die Spiele.

Top 10 Switch-Spiele aller Zeiten

Nintendo hat nun offenbart, welche Spiele für die Switch besonders gut bei den Spielern ankamen. Dazu veröffentlichten sie eine Liste der meistverkauftesten Spiele seit Tag eins. Manch ein Spiel überrascht wohl eher wenig, während andere für Aufsehen sorgen.

Hier sind die Top-10 Spiele für die Switch und die Angabe, wie oft sie verkauft wurden.

Mario Kart Deluxe – 45.33 Millionen

Animal Crossing: New Horizons – 38.46 Millionen

Super Smash Bros. Ultimate – 28.17 Millionen

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26.55 Millionen

Pokémon Schwert/ Pokémon Schild – 24.27 Millionen

Super Mario Odyssey – 23.5 Millionen

Super Mario Party – 17.78 Millionen

Pokémon strahlender Diamant/ Pokémon leuchtende Perle – 14.65 Millionen

Pokémon Let’s Go Pikachu!/ Pokémon Let’s Go Eevee! – 14.53 Millionen

Ring Fit Adventure – 14.09 Millionen

Bald kommt ein neues Pokémon Spiel auf uns zu, kann es mithalten?

Die bekanntesten Franchises

Es wundert wohl keinen, dass die Top-Spiele auch den Top-Franchises von Nintendo angehören. Besonders Mario, Zelda und Pokémon dominieren die Liste der meistverkauftesten Games. Auch Animal Crossing schaffte es mit „Animal Crossing: New Horizons“ gar auf den zweiten Platz des Rankings. Während der Quarantäne am Anfang der Pandemie erhielt das Spiel massiven Aufschwung. Es wurde genau zur richtigen Zeit veröffentlicht und erlaubte es Spielern, in eine virtuelle Welt zu flüchten. Die Welt von Animal Crossing ist bunt, fröhlich und frei von Problemen und Sorgen. Für viele war sie der perfekte Ausgleich zur realen Welt. Das Spiel erlaubte es Spielern ebenfalls, sich virtuell mit Freunden und Familie zu verbinden.

Um einiges überraschender ist in dieser Hinsicht wohl “Ring Fit Adventure”, welches es auf den zehnten Platz der Liste geschafft hat. Es verkaufte nur minimal weniger Kopien als Pokémon Let’s Go Pikachu!, was wohl für viele Fans unerwartet ist. Doch nach dem massiven Erfolg von Sportspielen der Nintendo Konsolen war zu erwarten, dass auch die Switch ein gesundes Interesse an Sportspielen sehen wird. Immerhin kennt wohl jeder das ikonische Wii Fit, welches sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation gebrannt hat und eins der erfolgreichsten Spiele der Wii war. Ring Fit Adventure ist außerdem kein reines Sportspiel. Es handelt sich stattdessen um ein Abenteuer, in dem du Monster bekämpfst und verschiedene Dungeons erkundest. Die Kombination von körperlicher Betätigung und Spiel ist sehr erfolgreich. Spiele wie Just Dance und Pokémon Go erfreuen sich ebenfalls großer Beliebtheit und basieren auf dem gleichen Konzept.

Der anhaltende Erfolg der Switch

Die Nintendo Switch ist und bleibt aktuell die Flaggschiff-Konsole von Nintendo. Es wurden bereits rund 107 Millionen Konsolen verkauft, was eine wirklich beeindruckende Menge ist. Im Vergleich dazu wurden bisher nur rund 17.9 Millionen Konsolen der PlayStation 5 verkauft. Jedoch werden die Verkäufe der Konsole wohl in diesem Jahr um rund 10 Prozent sinken. Dies liegt vor allem daran, dass die meisten potenziellen Kunden mittlerweile eine Switch besitzen und die Pandemie sich langsam aber sicher ihrem Ende neigt. Gerade deswegen sinkt das Interesse an Solo-Entertainment. Menschen können sich wieder im realen Leben treffen, weswegen weniger Bedarf für virtuelle Alternativen besteht. Doch für viele von uns gehört die virtuelle Verbindung zu anderen Menschen mittlerweile fest zum Alltag und wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Mario ist wohl einer der bekanntsten Charaktere von Nintendo.

Wenn es um verkaufte Spiele geht, dann verzeichnet die Nintendo Switch auch hier Rekorde. Bisher wurden etwa 822 Spielekopien für die Konsole verkauft. Das sind mehr als doppelt so viele Spiele, wie jemals für den 3DS verkauft wurden. Der 3DS befindet sich mittlerweile zudem im Ruhestand und wird nicht mehr weiter produziert. Stattdessen konzentriert sich Nintendo ganz auf seine erfolgreichste Konsole. Zur Switch-Reihe gehört die originale Nintendo Switch, die Nintendo Switch OLED und die Nintendo Switch Lite. Ob in Zukunft noch weitere Switch-Konsolen auf den Markt kommen werden, ist noch ungewiss.