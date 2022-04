Halo Infinite: Was bedeutet dieser mysteriöse Teaser?

343 Industries, das Studio hinter Halo Infinite, sorgt für Aufregung. In einem Livestream zur zweiten Season des Spiels erschien plötzlich ein mysteriöser Teaser. Hier erfährst du genau, was wir alles wissen und welche Theorien es bereits gibt.

Halo Infinite geht in die nächste Runde

Die offensichtlichen News zuerst: Bald gibt es die zweite Season des Battle Passes von Halo Infinite. In einem Livestream von 343 Industries wurde offenbart, was für Boni es im Pass gibt. Bekannt ist nun also, was es auf den verschiedenen Rängen freizuschalten gibt. Die zweite Season des Spiels soll wieder mehr Spieler ins Multiplayer-Game holen. Mit einer neuen Season und dem mysteriösen Teaser haben sie dies sicher erreicht. Schon jetzt ist das Spiel nämlich wieder für viele in den Vordergrund gerückt. Dabei ist die nächste Season noch gar nicht live.

Season zwei soll ganz neue Spielmodi ins Game bringen. Einer der neuen Spielmodi ist dabei King of the Hill, was wohl mittlerweile die meisten leidenschaftlichen Gamer kennen. Viele Spieler freuen sich, den Modus endlich auch in Halo Infinite spielen zu können. Wiederum andere wundern sich, warum so ein klassischer Modus nicht direkt von Anfang an dabei war. Ein weiterer Modus, der seinen Weg ins Spiel findet, ist Land Grab. Die Prämisse hier ist, dass es drei neutrale Zonen gibt, welche von den Teams erobert werden müssen. Sind die ersten drei Zonen erobert, gibt es neue. Es gewinnt, wer als Erstes elf Zonen für sich gewinnt.

Last Spartan Standing ist ein heiß erwarteter Spielmodus der neuen Season.

Der letzte neue Spielmodus in Halo Infinite ist Last Spartan Standing. In diesem viel gewünschten Spielmodus treten zwölf Spieler gegeneinander an. Jeder hat fünf Respawns und es gewinnt, wer am Ende als Letztes noch am Leben ist. Viele Spieler freuen sich bereits auf die nächste Season, denn sie verspricht erneut wirklich Spaß zu machen.

Der mysteriöse Teaser

Während dem Livestream zur Ankündigung der neuen Season in Halo Infinite kam es zu einem unerwarteten Vorfall. Während das Team von 343 Industries erklärte, welche Boni es für das Erreichen von Rang 50 gibt, wurden sie unterbrochen. Statt der Boni spielte ein kurzer Teaser-Trailer. Kaum war dieser vorbei, ging der Livestream ganz normal weiter und es schien, als hätte niemand mitbekommen, dass überhaupt etwas passiert war. Die Erklärung der Boni von Rang 50 war vorbei und es ging direkt nahtlos weiter. Die Zuschauer waren verblüfft und fragen sich berechtigterweise, was es mit dem Teaser auf sich hatte.

Der Teaser ist wahrlich verwirrend. Er scheint auf den ersten Blick wie Werbung für eine Firma namens “Lux Voluspa”, welche mit dem Slogan “Artificial Minds. Real Solutions.” wirbt. Doch der Inhalt des Werbespots scheint eher ein Fehler zu sein. Er gibt uns einen Einblick in einen scheinbaren Notfall in der Firma. Wir hören eine Unterhaltung, in der es um einen Kern oder Reaktor geht, welcher scheinbar verschwunden ist. Eine Stimme aus dem Nichts fragt, wo der Core hin ist. Wiederum eine andere antwortet, dass sie es nicht weiß, aber bald herausfinden wird, denn sie sind hier.

Wer sie sind, ist dabei völlig unklar. Auch wessen Unterhaltung wir hier hören ist nicht bekannt. Für viele scheint es, als würde es um eine Firma namens Lux Voluspa gehen, welche AI Systeme herstellt. Ihr wurde allem Anschein nach ein Matrix-Core gestohlen. Wer den Core jedoch gestohlen hat und warum, ist ein Geheimnis. Eins ist jedoch klar: Spieler haben hohe Erwartungen, wenn die zweite Season von Halo Infinite, die am 3. Mai online geht. 343 Industries hat es erfolgreich geschafft, Spannung aufzubauen und nun hoffen Spieler auf eine große Offenbarung.