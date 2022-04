Call of Duty: Ab sofort schießt auch Snoop Dogg mit

Snoop Dogg ist eine wahre Legende. In den Neunzigerjahren revolutionierte er den Gangsta Rap und wurde schnell zu einer kulturellen Ikone der West Coast. Mittlerweile ist der Rapper 50 Jahre alt und weitet seinen Einfluss auch außerhalb der Musikbranche aus.

Gangsta Rap und Videospiele

Snoop Dogg ist unter anderem dafür bekannt, dass er sehr gerne bei verrückten und abgedrehten Gigs mitmacht. Außerhalb der Musikbranche war sein Gesicht unter anderem in lustigen Werbespots und auf zahlreichen Plakaten zu sehen. Der Rapper ist unter anderem für seinen Cannabiskonsum berühmt, welcher mittlerweile fest zu seinem Image gehört. In Deutschland ist der Besitz illegal, doch in seiner Heimat kann der Rapper sein Hobby ungestört ausleben. Neben Werbespots arbeitet Snoop Dogg auch eng mit der Videospielbranche zusammen. Er ist im März beispielsweise dem berüchtigten FaZe Clan als Mitglied beigetreten.

Es ist also sicher zu sagen, dass Snoop Dogg nicht nur ein monetäres Interesse an Videospielen hat. Er selbst hat seinen Enthusiasmus gegenüber Games schon öfters ausgedrückt und freut sich sicher, nun auch in Call of Duty vertreten zu sein. Denn nun arbeitet der Rapper mit den Teams hinter Call of Duty: Vanguard und Call of Duty: Warzone zusammen und bringt sich selbst ins Spiel ein. Doch was genau steckt hinter dem Bundle, welches die Rap-Legende jetzt aufs Schlachtfeld von Call of Duty bringt?

Auf den ersten Blick mag Snoop Dogg kaum in die Welt von CoD passen, doch sei gefasst, er hat es in sich.

Call of Duty Snoop Dogg Bundle

Das “Tracer Pack: Snoop Dogg Operator Bundle” kann von Spielern für 2400 CoD Points erworben werden. In echtem Geld handelt es sich dabei um etwa 20 Euro. Snoop Dogg ist im Bundle als Operator enthalten und verhält sich auch im Spiel so wie ähnliche Charaktere. Er kann also durch die Level aufsteigen und schaltet so immer neue Features frei. Zu den freischaltbaren Features gehören beispielsweise verschiedene Sprays, ein Emblem und eine Vielzahl lustiger Sprüche.

Ebenso bringt das Bundle vier neue Herausforderungen mit sich, welche dir allesamt Operator XP einbringen. Damit kannst du deinen neuen Charakter direkt ein wenig Leveln. Auch an neuen Waffen darf es bei einem guten Pack natürlich nicht fehlen. Das Bundle bringt drei legendäre neue Waffen mit sich, welche allesamt sogenannte Green Weed Tracer Rounds als Munition verwenden. Im Trailer von Activision kannst du Snoop Dogg in Aktion sehen und auch einige der neuen Voice Lines schon im Vorhinein einmal anhören. Auch die neuen Waffen kannst du hier sehen, bevor du sie dir kaufst. Es handelt sich bei den neuen Waffen um eine Sniper namens “Bong Ripper”, eine Assault Rifle “West Coast Bling” und ein SMG mit dem Namen “Tha Shiznit”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die Inhalte des Packs unterscheiden sich nicht viel, je nachdem, ob du Vanguard oder Warzone spielst. Der einzige Unterschied liegt darin, dass Spieler von Vanguard ein extra Match Intro und ein exklusives MVP Highlight bekommen. Ansonsten sind die beiden Bundles bezüglich ihrer Inhalte deckungsgleich. Du kannst Call of Duty: Warzone auf der offiziellen Website kostenlos herunterladen.