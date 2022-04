Spiele-Klassiker neu aufgelegt: So zockst du heute noch SimCity

SimCity ist ein wahrer Klassiker unter den Videospielen. Hier zeigen wir dir, wo du das Spiel noch heute zocken kannst und was für Alternativen auch in modernen Spielen zu finden sind.

SimCity: Der Beginn einer Ära

“SimCity” wurde bereits im Jahr 1989 von Maxis veröffentlicht und ist damit älter als “Die Sims”, welches ebenfalls von Maxis herausgebracht wurde. Die Sims kam nämlich erst zur Jahrtausendwende auf den Markt. Tatsächlich nahm Die Sims nämlich Inspiration von SimCity. Neue Fans der beiden Simulationen sind sich dessen oft nicht bewusst, da die Ursprünge der beiden Spiele so weit zurückliegen.

Das originale SimCity Spiel sieht komplett anders aus als aktuelle SimCity Titel. Auf dem Mac gab es das Spiel damals gar nur in schwarz-weiß, was heutzutage kaum mehr vorstellbar ist. Dennoch erreichte das Spiel schnell große Popularität. Dies lag zum großen Teil daran, dass der Entwickler des Games sich tatsächliche Theorien des Urban Plannings zum Vorbild nahm und SimCity so einen Realismus besaß, welcher in Videospielen der Zeit etwas völlig Neues war. Doch auch Realismus und ein bekannter Markenname können Videospiele nicht ewig am Leben erhalten. Besonders wenn die Titel nicht liefern, was sie versprechen. Dies ist auch der Fall für SimCity, welches 2014 das letzte Mal eine Fortsetzung in Form von “SimCity: Builtit” bekam.

So sieht der SimCity Reboot aus dem Jahr 2013 aus.

Da SimCity einfach nicht mehr mit der Konkurrenz mithalten konnte, sah sich Maxis im Jahr 2015 dazu gezwungen zu schließen. Die Sims sind seither von EA übernommen worden, doch für SimCity markierte dies das Ende.

Wo kann man das Spiel heute noch spielen?

Für viele Gamer gehört SimCity noch heute zu den Spielen, welche einen hohen Nostalgiefaktor haben. Gerade deswegen wollen viele Spieler noch heute mal wieder in ihren alten Favoriten einsteigen und die Vergangenheit aufs neue erleben. Das originale SimCity hat im Jahr 2013 einen Reboot bekommen, welcher aktuell im offiziellen Store von EA, Origin, gekauft werden kann. Diese neuere Version kostet dich nur etwa fünf Euro.

Das originale SimCity aus dem Jahr 1989 scheint hingegen in der Zeit verloren gegangen zu sein. Wenn du Glück hast, kannst du das Spiel jedoch noch auf Amazon oder eBay finden. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, denn das alte Spiel kann oft nicht von modernen PCs und Konsolen gelesen werden. Achte also beim Kauf darauf, dass du auch die nötigen Mittel dazu hast, das Spiel zu spielen. Auf manchen Seiten kannst du das Spiel auch kostenlos herunterladen, jedoch ist hier wie bei jedem Download Vorsicht geboten. Um sicherzugehen, dass die Seite legitim ist, hilft es oft den Namen der Seite zu suchen und sich nach Reviews umzuschauen. Oft erfährst du so schnell, ob ein Download von der Seite sicher ist. Eine sichere Seite, auf der das Download zu SimCity Classic zu finden ist, ist PC Welt.

Welche Alternativen gibt es zu SimCity?

Wer das Konzept des City Builders mag, aber gerne mit modernen Grafiken und Spielmechaniken arbeiten möchte, der hat heutzutage einige Alternativen auf dem Markt. Insbesondere Cities Skylines trifft dabei den Ton, welchen der Entwickler von SimCity damals anstrebte. Bei Cities Skylines handelt es sich nämlich um eine äußerst realistische Simulation, welche technisch auf dem neusten Stand ist. Sie kann sämtliche Aspekte von SimCity bieten und mehr.

Erwecke in Cities Skylines deine Traumstadt zum leben.

Das Schönste am Spiel ist am Ende nicht nur die Grafik. Cities Skylines kann mit einer aktiven Modding-Community angeben, welche stets neuen, kreativen Content für das Spiel rausbringt. Das Downloaden dieses Contents ist dabei komplett kostenfrei und über den Steam Workshop sicher und einfach. Schnell kann man in der Stadtplanung von Cities Skylines versinken und stundenlang die perfekte Nachbarschaft kreieren. Das Spiel bietet sowohl verschiedene Herausforderungen, wie auch einen Sandbox-Modus, in welchem deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Cities Skylines kannst du auf dem PC, der Xbox One und der PlayStation 4 spielen. Auch für die Switch gibt es die Stadt-Simulation zu kaufen. Besonders zu empfehlen ist jedoch die PC-Version, da sie die meisten Möglichkeiten zur individuellen Anpassung bietet.