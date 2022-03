Dead Space Remake: Jetzt gibt es einen Release Zeitraum und neue Infos

Dead Space sagt wohl jedem leidenschaftlichen Gamer etwas. Jetzt bekommt der Klassiker einen ganz neuen Look. Electronic Arts hat bereits letztes Jahr ein Remake des Originals angekündigt, dass das Spiel revolutionieren soll. Doch was steckt genau hinter der neuen Fassade?

Die Story von Dead Space

Die Story von Dead Space war schon bei seiner originalen Veröffentlichung im Oktober 2008 ein großer Erfolg. An ihr ändert sich also auch beim Remake wenig. Die Story soll zwar grundlegend verbessert werden, dennoch verspricht EA auch die Neuauflage nah am Original zu belassen. Du schlüpfst also auch in diesem modernen Spiel in die Rolle von Isaac Clarke, einem Ingenieur, der damit beauftragt wurde, ein havariertes Raumschiff zu reparieren. Dabei handelt es sich um kein anderes Schiff als die legendäre USG Ishimura, zu der sich Clarke nun auf den Weg macht.

Schnell wird jedoch klar, dass die Mission nicht so unkompliziert ist, wie es sich der Ingenieur anfangs gedacht hat. Stattdessen ist auf dem Raumschiff etwas Schreckliches passiert. Obendrauf kommt dann auch noch, dass die geliebte Partnerin von Clarke, Nicole, sich noch auf dem havarierten Raumschiff befindet. Isaac Clarke hat nun also eine neue Aufgabe. Anstatt das Schiff nur zu reparieren, versucht er nun herauszufinden, was sich an Bord der USG Ishimura ereignet hat.

Du findest dich als Spieler auf der USG Ishimura eingesperrt und von Gefahren umgeben. Eine solche Gefahr stellen die “Nekromorphs” dar. Bei ihnen handelt es sich um feindselige Kreaturen, welche deinen Aufenthalt auf dem Schiff mehr als schwierig gestalten. Schaffst du es herauszufinden, was sich an Bord der USG Ishimura ereignet hat?

Was hat das Remake zu bieten?

Das Remake des Klassikers soll ihn auf ein neues Level heben. Es soll das Spiel für eine neue Generation von Gamern zugänglich machen und es somit endgültig verewigen. Dabei sind Grafik und Sound für Gamer heutzutage wichtiger denn je. Mit immer mächtigeren Grafikkarten und Prozessoren können Spiele stets neue Ebenen des Realismus erreichen. Dead Space soll dabei keine Ausnahme sein. Das Spiel wird für Next-Gen Konsolen und den PC entwickelt und soll deren Kapazitäten voll ausnutzen.

Es nutzt dabei die Frostbite Engine, die für unschlagbare Immersion sorgen soll. Neben verbesserter Grafik liegt ein weiterer Hauptfokus der Entwickler auf dem Sound-Design des Spiels. Besonders in Survival-Horror-Spielen ist das Sound-Design von großer Bedeutung. Ein guter Soundtrack kann ein Horrorspiel wahrlich legendär werden lassen. Zum Audiodesign von Dead Space gibt es nun vonseiten des Entwicklerstudios große Updates. In einem Livestream von 11. März wurden erste Einblicke in die Soundwelt von Dead Space gegeben. Dabei handelt es sich primär um das Okklusionssystem, das A.L.I.V.E-System und Waffensounds.

Bei der Okklusion handelt es sich dabei um ein System, welches den Sound voll und voluminös wirken lassen soll. Es soll ihn basslastig und realistisch machen, damit er sich nicht etwa wie eine Aufnahme anhört. Dies hat natürlich einen großen Effekt auf die Spielerfahrung, die sich Spielern des neuen Dead Space bietet. Man fühlt sich direkt viel näher am Spiel und nicht, als würde man einer weit entfernten Aufnahme horchen. Auf YouTube haben die Entwickler Videos veröffentlicht, die einen Einblick in die neuen Audiosysteme geben sollen.

Wann kommt Dead Space raus?

Als das Remake von Dead Space letztes Jahr angekündigt wurde, war eines noch nicht bekannt: das Veröffentlichungsdatum. Ein genaues Datum gibt es auch jetzt immer noch nicht, aber es wurde nun ein grober Zeitraum genannt. Es handelt sich dabei um einen geplanten Release für den Anfang nächsten Jahres. Weitere Infos zur Entwicklung des neuen Spiels soll es außerdem in einem weiteren Livestream im Mai dieses Jahres geben.

Das Remake von Dead Space wird für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC entwickelt. Wir halten euch stets mit neuen Infos auf dem laufenden.