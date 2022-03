Xbox Game Pass: Diese neuen Spiele gibt es Anfang März

Dem Xbox Game Pass werden stets am Anfang und am Ende des Monats neue Games hinzugefügt. Dabei werden die Games für die letzten zwei Wochen meist erst gegen Mitte des Monats bekannt gegeben. Nun sind die Spiele bekannt, welche im März auf Abonnenten des Game Passes zukommen.

Das sind die neuen Spiele im März 2022

FAR: Changing Tides (Cloud, Konsole und PC)

Microsoft Flight Simulator (Cloud)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Konsole und PC)

Kentucky Route Zero (Cloud, Konsole und PC)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Konsole und PC)

Young Souls (Cloud, Konsole und PC)

Schon jetzt sind alle oben genannten Titel im Xbox Game Pass enthalten. Die Spiele werden für gewöhnlich nach und nach hinzugefügt, doch diesmal sind ab dem 10. März bereits alle Titel verfügbar. Besonders für PC-Spieler und Nutzer der Cloud sind diese Games von großem Interesse. Doch auch Konsolen Spieler kommen natürlich wie immer auf ihre Kosten.

Hebe ab und erlebe die Welt aus einer ganz neuen Perspektive.

Highlights des Xbox Game Pass

Eines der Highlights für den Xbox Game Pass im März ist definitiv “FAR: Changing Tides”, bei welchem es sich um einen Day-One Release handelt. Das bedeutet, dass das Game schon direkt nach der Veröffentlichung im Pass enthalten ist. In diesem Spiel tauchst du in die Rolle eines Jungen, welcher mit seinem kleinen Schiff in ein Abenteuer aufbricht. Erforsche auf hoher See vergessene Ruinen und stürzte dich in die Tiefen der stürmischen See.

Auch “Marvel’s Guardians of the Galaxy” ist ein Spiel, auf das sich wohl viele Gamer freuen. Die beliebten Marvel-Filme kommen hier von der großen Leinwand auf deinen Bildschirm. Dir bietet sich hier ein spannendes Abenteuer, welches du gemeinsam mit den Guardians erlebst. Dabei tauchst du selbst in die Rolle des charmanten Starlords, welcher der selbsternannte Anführer der bunten Truppe ist. Halte die katastrophalen Ereignisse auf, welche irgendwer in Bewegung gesetzt hat und rette dabei einmal mehr das Universum vor dem Ende.

Wer es jedoch eher ruhig angehen möchte und eigentlich überhaupt keine Lust auf Abenteuer irgendeiner Art hat, der kann mit dem “Lawn Mowing Simulator” entspannen. Denn was gibt es beruhigenderes als Rasenmähen? Setz dich auf deinen Mäher und entspanne während du hübsche Formen und Muster in den Rasen mähst, denn manchmal muss man eben einfach entspannen. Wer dazu keinen echten Rasen hinter dem Haus hat, der hat nun den Lawn Mowing Simulator um das Ganze zumindest simulieren zu können.