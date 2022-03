Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bekommt eine kostenlose Demo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin soll bereits am 18. März auf den Markt kommen. Nun können Spieler schon vor dem Release eine neue, fast komplett kostenlose Demo spielen.

Das ist Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Hinter dem langen Namen steckt ein Spiel, welches Fans der klassischen Final Fantasy Games mit neuen Mechaniken und Spielelementen vertraut machen soll. Das Spiel knüpft dazu an die Story und die Welt der originalen Games an. Das Setting des ursprünglichen Titels wird in eine dunklere Fantasy-Welt umgewandelt. Als Spieler ist es deine Aufgabe, in die Rolle von Jack Garland zu schlüpfen und das Chaos zu bekämpfen. Jack ist nämlich fast schon besessen davon, sämtliches Chaos zu beseitigen und Ordnung zu schaffen.

Trotz der familiären Story und dem Setting des alten Spiels ist Stranger of Paradise dennoch ein eigenes, neues Spiel. Ein Spiel, welches Innovation und Neuerung in die lange bestehende Reihe bringen soll. Im neuen Game spielen vor allem Jobs und das Combat-System eine große Rolle. Das Job-System des Spiels ist komplex und verfügt über verschiedene Grade an Jobs, welche von Spielern erreicht und freigeschaltet werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ebenso handelt es sich beim neuen Spiel um das bisher schwierigste der Reihe. Der Entwickler, Team Ninja, ist nämlich dafür bekannt besonders anspruchsvolle Videospiele auf den Markt zu bringen. Wer also gerne Spiele wie die Dark Souls-Reihe gespielt hat, der könnte besonders viel Spaß an Stranger of Paradise finden. Es gibt jedoch auch einen einfachen Modus, welcher das Spiel für weniger erfahrene Spieler zugänglich machen soll.

Mehr als eine kostenlose Demo

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin hat Spieler nicht zuletzt mit neuen Spielmechaniken überrascht. In der modernen Videospielwelt sind kostenlose Demos eine Seltenheit. Vor einigen Jahren gehörten sie noch zum Standard, doch mittlerweile bietet kaum ein Spiel mehr diese Möglichkeit. Demos erlauben es dem Spieler, ein Spiel vor dem vollständigen Kauf zu testen. Dabei kann gesehen werden, ob das Spiel Erwartungen erfüllt und ein Investment wert ist.

Das Combat-System des neuen Spiels ist besonders komplex.

Stranger of Paradise hat sich dazu entschieden, gar zwei Demos verfügbar zu machen. Die Demos erlauben es Spielern, sowohl die Schwierigkeit des Spiels, als auch die neuen Jobs zu entdecken. Dies ist besonders wichtig, da es sich bei Stranger of Paradise nicht um ein klassisches Final Fantasy Spiel handelt, auch wenn der Name es vielleicht vermuten lässt. Für Fans der Reihe besteht nun also die Möglichkeit, die Neuauflage des Spiels zu testen, bevor sie ihr Geld ausgeben. Sollte ein Spieler feststellen, dass das Spiel nichts für ihn ist, dann ist noch kein Geld für die Vollversion verloren gegangen. Gerade für ein Spiel, welches in eine neue Richtung geht, ist das von Vorteil. Denn auf diesem Weg können Enttäuschung und negatives Feedback minimiert werden.

Die Demos von Stranger of Paradise sind dabei fast komplett kostenlos. Sie kosten auf der PlayStation jeweils symbolische 25 Cent, welche wohl jeder für eine kurze Demo zur Verfügung hat. Die Vollversion des Spiels kostet aktuell immerhin satte 70 Euro für die Standard-Version. Im Vergleich dazu sind 25 Cent kaum eine Ausgabe. Für die Xbox ist die Demo sogar komplett kostenlos. Sollte dir die Demo gefallen und du möchtest das Spiel vorbestellen, dann kannst du dies für 70 Euro im Store deiner PlayStation oder Xbox machen.