Games with Gold: Gratis Xbox Games im März

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im März wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Jetzt kostenlos: The Flame in the Flood

In “The Flame in the Flood” schlüpfst du in die Rolle eines Mädchens, das gemeinsam mit ihrem Hund ein großes Abenteuer erlebt. Dabei erkundest du die Seenlandschaft Amerikas und entdeckst einen Fluss, dem du folgst. Der Fluss ist durch Zufall generiert und unterscheidet sich stets von dem, was du zuvor bereits erlebt hast. Somit wird jede Reise zu einem einzigartigen Abenteuer. Auf deinem Weg den Fluss herab kommst du allerdings auch mit einigen Herausforderungen in Kontakt. So musst du zum Beispiel Krankheiten heilen, wilde Tiere abwehren und Unwetter vermeiden. Das Spiel ist bis zum 31. März kostenlos verfügbar und kann auf der Xbox Series X/S sowie auch auf der Xbox One gespielt werden.

In diesem Spiel begibst du dich auf eine fantastische Reise flussabwärts.

Games with Gold: Street Power Soccer

In diesem Spiel geht es nur um eins: Style. Bei “Street Power Soccer” ist es deine Aufgabe, coole Fußball-Moves durchzuführen und dich an abenteuerlichen Trickschüssen zu versuchen. Dabei gibt es eine ganze Menge witziger Modi und Challenges. Stelle dein Können gegen deine Freunde unter Beweis und werde der Meister des Straßenfußballs. Das Spiel ist vom 16. März bis zum 15. April kostenlos mit Xbox Live Gold verfügbar. Du kannst es auf deiner Xbox Series X/S und deiner Xbox One spielen.

Xbox 360: Sacred 2 Fallen Angel

Bei “Sacred 2 Fallen Angel” handelt es sich um ein Spiel, das dich rasant von einem Modus in den anderen wirft. Stehst du also auf schnelles Gameplay und rasante Herausforderungen, dann ist dieses Spiel genau das richtige für dich. Neben spannenden Quests bietet das Game auch anspruchsvolle Kämpfe, denen du dich allein oder mit Freunden stellen kannst. Das Spiel ist aktuell noch bis zum 15. März kostenlos verfügbar. Es kann auf der Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 gespielt werden.

Games with Gold Xbox 360: Spongebob Eiskalt Entwischt

Die beliebte Serie gibt es auch als Videospiel: “Spongebob: Eiskalt Entwischt” nimmt dich mit in die Welt von Bikini Bottom. Nachdem Spongebob das geheime Rezept des Krabbenburgers verliert, schließt er sich mit Plankton zusammen. Gemeinsam reisen sie durch die Erinnerungen von Spongebob, um das Rezept dort zu finden. Dabei erlebst du einige der glücklichsten Erinnerungen von Spongebob und kannst am Ende das Jubiläum der Krossen Krabbe retten. Ab dem 15. März ist das Spiel bis zum 31. März verfügbar. Du kannst auf der Xbox Series X/S, Xbox One und der Xbox 360 spielen.