Hacker-Alarm: PlayStation Spieler cheaten am meisten

Wer in Videospielen cheatet wird oft von anderen Gamern ausgegrenzt. Besonders bei Online-Games ist das der Fall, denn niemand möchte mit einem Cheater spielen. Immerhin kann so schnell das Spiel für jeden ruiniert werden. Wer jemals Counter Strike gegen einen offensichtlichen Cheater gespielt hat, der weiß wie schnell einem die Laune am Spiel vergehen kann.

Cheaten in Videospielen: Akzeptierter als gedacht

In einer neuen Studie von Time2Play wurden Gamer nun zum umstrittenen Cheating befragt. Die Ergebnisse der Studie mögen für viele wohl überraschend sein. Tatsächlich empfinden nämlich fast 75 Prozent der Gamer das Schummeln in Videospielen als akzeptabel. Es muss jedoch beachtet werden, dass die Umfrage sich mit dem Cheaten im Allgemeinen befasste und dabei nicht zwischen Single und Multiplayer-Spielen unterschieden wurde. Hätte man Spieler rein nach Online-Games gefragt, dann sähen die Ergebnisse wohl ganz anders aus.

Laut der Umfrage empfinden rund 78 Prozent der Männer und 75 Prozent der Frauen die Spielmanipulation als okay. Die Gründe hierfür waren vor allem das Lindern von Frustration, welches durch Cheats erreicht werden kann. Auch dass sich der Spaß am Spiel allgemein erhöht, ist ein häufig genannter Vorteil. Es wurde außerdem gefragt, welche Konsole vermutlich die meisten Cheater hat. 52 Prozent der Befragten waren demnach überzeugt, dass PC-Gamer am meisten cheaten. Die Umfrage ergab jedoch, dass besonders PlayStation Spieler damit kein Problem haben. Rund 81 Prozent der PlayStation Spieler sind somit der Meinung, dass Cheats okay sind.

Insgesamt waren außerdem rund 81 Prozent aller Gamer der Meinung, dass Schummeln primär dann akzeptabel ist, wenn es im Rahmen eines Singleplayer-Spiels geschieht. Dies sagt aus, dass das Cheaten in Online-Games nur von weniger als 20 Prozent der Spieler als gleichwertig angesehen ist. Dies spiegelt vermutlich die generelle Stimmung in der Community am besten wider. Denn kaum jemand findet das Cheaten in Online-Games akzeptabel, wenn explizit danach gefragt ist.

Diese Umfrage klärt auf, wie die Haltung gegenüber Cheating wirklich ist.

Wer cheatet am meisten und wo?

PlayStation Spieler haben zwar die höchste Akzeptanzrate gegenüber Cheats in Videospielen, doch das heißt nicht gleich, dass sie auch wirklich am meisten schummeln. Wer letzten Endes tatsächlich am meisten pfuscht, kann vermutlich nicht genau gesagt werden. Immerhin cheaten Spieler auf ganz verschiedene Arten und Weisen und oft auch nur in privaten Spielen.

Jedoch zeigt sich ein kleiner Unterschied in der Akzeptanz von Cheats, welcher von der Altersklasse abhängt. Gen Z zeigt die größte Toleranz gegenüber Cheats mit 83 Prozent, während ältere Generationen nur zu rund 74 Prozent zustimmen. Dies spiegelt sich auch in den Games wider, welche die meisten Cheater haben. Zu ihnen gehören nämlich das beliebte Among Us, Animal Crossing und Fortnite. Dies sind Spiele, welche vorwiegend bei der jüngeren Generation großen Anklang gefunden haben. Aber natürlich wird auch in Spielen wie Battlefield, GTA V und Call of Duty viel gecheatet.

Insgesamt scheint das Schummeln in Videospielen also ein spaltendes Thema zu sein. Es erfreut sich großer Akzeptanz unter gewissen Umständen, doch in Multiplayer-Games ist es weiterhin ein absolutes Tabu. Hast du dich also jemals dafür geschämt, in Singleplayer-Games ein wenig zu pfuschen? Dann weißt du jetzt, dass du bei Weitem nicht alleine bist. Geschieht das Cheaten im Singleplayer, dann scheint es für viele Gamer kaum ein nennenswertes Problem zu sein. Immerhin ist es jedem offen, Videospiele so zu spielen, wie er es am liebsten mag.