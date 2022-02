Cyberpunk 2077: Auf dieses Update haben Spieler jahrelang gewartet

Cyberpunk 2077 hat es erfolgreich geschafft, sich großteils vom Desaster Launch im Jahr 2020 zu erholen. Mittlerweile haben das Spiel viele Gamer ins Herz geschlossen, und das zurecht. Die packende Spielidee von Cyberpunk hat Spieler schon vor Jahren begeistert und jetzt, wo das Spiel spielbar ist, können Gamer sie endlich erleben.

Nun ist es so weit und das nächste große Update für Cyberpunk 2077 ist da. Hinter der Version 1.5 steckt weit mehr als nur ein paar Bugfixes, was Fans sehr freut. Das Update bringt neben den normalen Problemlösungen nämlich auch noch einige, viel gewünschte Optimierungen mit sich. Dazu gehören Optimierungen am Gameplay, an der Wirtschaft und auch daran, wie Spieler die offene Welt von Cyberpunk erleben. So wurde beispielsweise die Kartennutzung überarbeitet und auch das Beziehungssystem des Spiels wurde nicht vernachlässigt. Das Fixer-System bekam ebenfalls eine Überarbeitung.

Insgesamt umfasst das Update von Cyberpunk 2077 satte 50 GB, was es wirklich zu einem riesigen Patch macht. Doch der lange Download lohnt sich, denn dieses Update hat es wirklich in sich. Neben den vielen Optimierungen gibt es jetzt nämlich auch Apartments, welche du mieten kannst, neue Ausrüstung und eine Vielzahl neuer Optionen zur Charakteranpassung. Spieler können ihren Charakter jetzt stets kostenlos mithilfe eines Spiegels überarbeiten. Dabei stehen dir neue Haarfarben, mehr Make-Up und weitere Optionen zur Verfügung.

Optimierungen für Next-Gen Konsolen

Besonders können sich über das neue Update auch Gamer freuen, welche Cyberpunk 2077 auf Next-Gen Konsolen spielen. Bei den Next-Gen-Konsolen handelt es sich aktuell um die PlayStation 5 und die Xbox X/S. Sie bekommen in diesem Update eine Menge an Verbesserungen. Ladezeiten sind jetzt drastisch verkürzt und das Spiel nutzt nun die vollen Möglichkeiten der Konsolen aus, um atemberaubende Levels an Detail zu erreichen. So ermöglicht das neue Update zum Beispiel Raytracing-Features und 4K mit dynamischer Skalierung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wer sich jedoch noch nicht sicher ist, ob er das Spiel wirklich auf seiner Next-Gen-Konsole installieren möchte, der hat Glück. Es gibt nämlich jetzt die Möglichkeit, eine kostenlose Demo herunterzuladen, mit der du das Spiel ausprobieren kannst, bevor du eine Entscheidung triffst. So weißt du genau, was du bekommst und kannst dich für oder gegen den Kauf entscheiden. Zusätzlich haben die Macher von Cyberpunk 2077 Gameplay Videos auf Next-Gen Konsolen veröffentlicht. Diese vermitteln einen Einblick in die Kapazitäten und Möglichkeiten des Spiels auf diesen Plattformen. Schau also ruhig in die Trailer und mach dir selbst ein Bild davon, wie das Spiel auf modernen Konsolen aktuell aussieht.

Rabatt-Aktion bei Steam

Doch auch PC Spieler haben aktuell Glück. Cyberpunk 2077 ist nämlich auf Steam um satte 50 Prozent heruntergesetzt. Solltest du dir das Spiel also noch nicht gesichert haben, dann hast du jetzt die beste Chance dazu. Das Update ist natürlich beim Kauf enthalten. Viele Spieler freuen sich sehr über das neue Update, denn für sie ist endlich der Punkt erreicht, an dem Cyberpunk 2077 alte Probleme hinter sich lässt und einen nahezu perfekten Zustand erreicht. Ob dies letzten Endes wirklich der Fall ist, kann nur mit der Zeit gesagt werden. Eins ist jedoch klar, die Reise von Cyberpunk 2077 ist noch lange nicht zu Ende und viele Spieler können es kaum erwarten zu sehen, was das Spiel auch in Zukunft noch bringen wird.