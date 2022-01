Animal Crossing: Pocket Camp - Das steckt hinter dem großen Update

Es ist wahr, dass Animal Crossing: Pocket Camp oft vom neueren New Horizons überschattet wird. Dennoch hat das Spiel eine treue Spielerbasis und viele Fans spielen das süße Mobile Game auch einfach nebenbei. Doch auch wer schon länger nicht mehr nach seinen Bewohnern geschaut hat, sollte nun überlegen, die App vielleicht doch noch einmal zu öffnen.

Mehr Spaß mit mehr Bewohnern in deinem Pocket Camp

Eine der größten Veränderungen, welche das neue Update ins Spiel bringt, ist eine Erhöhung des Bewohners Limits. Statt vorher nur acht Bewohner, kannst du nun bis zu 16 Bewohner in deinem Camp willkommen heißen. Diese Verdopplung der Kapazität wird wohl vielen Spielern neuen Spaß am Spiel bringen. Immerhin ist einer der beliebtesten Aspekte von Animal Crossing das Sammeln neuer Bewohner. Mithilfe von Pocket Camp kannst du deine Bewohner immer mit dir nehmen, wohin du auch gehst.

Neben mehr Bewohnern bringt das neue Update außerdem einige Ease-of-Life Features. Diese sollen dazu dienen, es einfacher für Spieler zu machen ein Auge auf ihr Camp zu haben, ohne ständig die App zu öffnen. Um das zu gewährleisten, gibt es nun ein Widget, welches dir ganz einfach das Datum in deinem Camp anzeigt. Doch nicht nur das, außerdem werden dir hier Zitate deiner Bewohner angezeigt, damit du stets auf dem Laufenden bist. Auch ein Planer wurde mit dem neuen Update hinzugefügt. In diesem kannst du ganz einfach kommende Events sehen und im Auge behalten. Auch alles, was in deinem Camp sonst so passiert, wird hier festgehalten. All diese Änderungen bekommst du mit dem neuen Update komplett kostenlos.

Der “Merry Memories Plan”

Das Update fügt dem Spiel außerdem den sogenannten “Merry Memories Plan” hinzu. Es handelt sich dabei um eine Microtransaction in Form eines monatlichen Abonnements. Das Abo kostet dich monatlich weniger als einen Euro und ist somit günstiger als viele andere Services. Dennoch wird sich wohl nicht jeder über mehr Microtransactions freuen, auch wenn diese natürlich vollkommen freiwillig sind. Microtransactions sind aber nicht generell etwas Neues in Animal Crossing: Pocket Camp. Schon vorher gab es im Spiel nicht wenige Möglichkeiten echtes Geld auszugeben. Dies ist für viele Mobile Games üblich, da sie oft kostenlos gedownloaded werden können.

Das neue Abo beinhaltet besondere Designs für deinen Planer und die Möglichkeit Erinnerungen mit Stickern zu versehen. Außerdem bekommst du pro Monat 20 Leaf Tickets zusätzlich. Es ist bekanntlich manchmal recht schwer in Animal Crossing: Pocket Camp an die exklusive Währung zu kommen, also könnte dieser neue Plan für manche Spieler eine willkommene Erleichterung sein. Immerhin ist er nicht sonderlich teuer und wird kaum jemanden in einen Schuldenberg stürzen. Dennoch ist es natürlich für jeden wichtig, vor einem Kauf den individuellen Nutzen eines solchen Plans abzuschätzen. Denn wer viele günstige Pläne für verschiedene Spiele hat, der zahlt am Ende des Monats oft doch mehr als erwartet.