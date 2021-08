Hokko Life: Animal Crossing jetzt auf dem PC?

Hokko Life, so heißt der Animal Crossing Abklatsch für den PC. Doch was steckt wirklich dahinter?

Animal Crossing, aber nicht ganz

Es handelt sich bei Hokko Life direkt auf den ersten Blick um ein Spiel, welches sich zumindest stark am Konzept des populären Animal Crossings orientiert. Der Spielercharakter als einziger Mensch und die Dorfbewohner in Form von verschiedenen Tieren. Es ist wohl eins der bekanntesten Trademarks von Animal Crossing. Hokko Life hat dies nun für sich kopiert.

Doch handelt es sich bei dem neuen Spiel wirklich nur um einen billigen Abklatsch? Oder steckt hinter dem niedlichen Spiel mehr als anfangs gedacht?

Hokko Life vereint fast alle Elemente aus Animal Crossing unter einem Dach und bringt diese auf den PC. So ist es das Hauptziel des Spiels, dein eigenes, kleines Dorf ganz nach deinen Wünschen zu gestalten und deine Bewohner möglichst glücklich zu machen.

Dies kannst du erreichen, indem du schöne Häuser baust, die Landschaft veränderst und aus den von dir gewonnen Ressourcen neue Objekte baust. Ressourcen gewinnst du in verschiedensten Minispielen wie beispielsweise beim Abbau mit der Spitzhacke oder seit dem neusten Farming Update durch den Anbau von Gemüse und der Fischerei. Auch andere Aktivitäten wie die Insektenjagd, die wir bereits aus Animal Crossing kennen, sind in Hokko Life vertreten.

Ein kleiner Einblick in das niedliche Design des neuen Farming-Updates von Hokko Life!

Doch Hokko Life bringt auch neue Aspekte ins Spiel. So kannst du deinen Charakter beispielsweise, wie im neuesten Animal Crossing, komplett selbst erstellen. Von der Hautfarbe bis hin zur Frisur hast du die Wahl. Du hast zudem die Möglichkeit, Möbelstücke in einem Editor ganz an deine eigenen Wünsche anzupassen. So kannst du die Position und Größe von Polstern an einem Stuhl und vieles mehr individuell designen. Andere Funktionen aus Animal Crossing wurden lediglich überarbeitet. So zum Beispiel der Editor für Kleidung, welcher in Hokko Life ein ganz neues, intuitives Layout bekommt.

Wann kommt Hokko Life raus?

Aktuell befindet sich Hokko Life auf Steam noch im Early Access. Dies könnte sich schon bald ändern, jedoch gibt es dazu noch keine genauen Angaben. Bist du also an dem Spiel interessiert, so empfehlen wir dir es auf Steam auf deine Wunschliste zu setzen. So wirst du stets über Updates informiert!

Solltest du es jedoch kaum abwarten können und hast kein Problem damit, ein Spiel im Early Access zu kaufen, dann ist es schon jetzt für rund 20 Euro verfügbar. Wir geben dir allerdings zu bedenken, dass Spiele im Early Access oft mit ihren ganz eigenen Problemen kommen. Der Early Access dient dazu, dss Spiel zu vollenden und Spieler-Feedback während der Entwicklung zu bekommen. Es kann also sein, dass manche Features des Spiels noch nicht fehlerfrei funktionieren. Bist du darauf vorbereitet und bereit damit zu leben, dann kannst du das Spiel schon jetzt genießen!

Das Feedback auf Steam ist bisher größtenteils positiv. Es handelt sich also nicht um ein komplett oder gar teils unspielbares Spiel.