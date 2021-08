Nintendo Switch: Taugen die kostenlosen Spiele etwas?

Pokémon Unite

Bei „Pokémon Unite“ wirst du, als erstes kostenlose Nintendo Switch Spiel im Test, mit gleichgesinnten Spielern in eine Arena geworfen und trittst im Team gegen andere Spieler an. Als Pokémon Trainer suchst du dir vor jeder Runde ein Pokémon aus. Die bekannten und beliebten wie Glurak, Pikachu oder Pummeluff sind natürlich dabei. Während des Kampfes entwickeln sich diese weiter und können sich stärkerer Attacken bedienen. Das Ziel ist es die “Aeos energy” auf “Aeos Island” einzusammeln und die Pokémon so aufzuleveln. In der Arena erhältst du diese durch den Sieg über wilde oder gegnerische Pokémon. Schaffst du es damit in die gegnerische Punkte Zone, kannst du Punkte erzielen. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Neben der Interaktion mit Spielern weltweit überzeugt das Game mit einem guten Design und einer flüssigen Animation. Die klassische Pokémon Atmosphäre kann dadurch durchaus eingefangen werden. Der rundenbasierte Kampf macht Spaß und bietet Raum, um sich auszutoben. Auch wenn “Pokémon Unite” nicht an die klassischen Konsolentitel anknüpfen kann, ist es eine schöne und leichte Abwechslung zu den gewohnten Games.

Pokémon Unite bringt Battle-Spaß und Multiplayer auf deine Switch.

Sky: Kinder des Lichts

Als Indie-Abenteuer Spiel ist “Kinder des Lichts” seit dem 29. Juli 2021 auf der Nintendo Switch vertreten. Einzigartig macht das Spiel seine federleichte Welt. Als Kind des Lichts ist es deine Aufgabe Seelen in der offenen Welt zu finden und zu retten. Ihre Geschichte erlebst du dabei in wenigen Bildern, welche Freiheit zur Interpretation lassen. Auf dem Silbertablett wird dir die Geschichte der Welt und der Menschen des Games jedenfalls nicht präsentiert. Die Wolkenwelt ist einzigartig gestaltet und wird mit einer liebevollen, jedoch auch teilweise einseitigen Story, bestückt. Die simplen Handlungsmöglichkeiten und Spielsteuerungen sind in jedem Fall auch für Anfänger geeignet. Die Interaktion mit anderen Spielern ist auch oberflächlich möglich. “Kinder des Lichts” ist somit angenehm für Zwischendurch – zum Abschalten und sich berieseln lassen. Eine große Spielerfahrung stellt es allerdings nicht dar, was jedoch auch nicht Ziel des Games ist.

„Sky: Kinder des Lichts“ ist aufregend für das Auge – was die Story betrifft leider weniger.

Lost Lands: Der dunkle Meister

“Lost Lands: Der dunkle Meister” hat mich rückblickend positiv überrascht. Auch wenn Strategie- und Knobelspiel-orientierte Games sonst nicht meinem persönlichen Geschmack entsprechen, habe ich mich dabei ertappt, wie ich immer wieder zu diesem Spiel zurückgekehrt bin. Das Wimmelbild Game führt uns als Susan in eine übernatürliche Welt auf der Suche nach ihrem Sohn Jimmy, welcher vom dunklen Meister entführt wurde. Man könnte es als Detektivarbeit “light” bezeichnen, da man eine Reihe an Gegenständen ausfindig machen muss und diese an der richtigen Stelle einsetzt, um neue Geheimnisse und Bereiche der Welt aufzudecken. Auch wenn es sich nicht um komplexe Rätsel handelt, wird der Spielfluss beibehalten und sorgt für Lust nach mehr, da die Aufgaben abwechslungsreich bleiben. Der Spielfortschritt lässt sich mit gekauften Hinweisen in jedem Fall beschleunigen, jedoch auch ohne einwandfrei spielen. Auch wenn es dich nicht vor dem Bildschirm fesselt, ist es ein gelungenes free to play Game auf der Nintendo Switch.

„Lost Lands: Der dunkle Meister“ ist nicht zu unterschätzen und auch für Nicht-Knobel-Fans toll.

Super Kirby Clash

In “Super Kirby Clash” geht es nicht wie gewohnt um ein Jump-and-Run Game. Diesmal stellt sich der kleine pinke Flummi mit drei weiteren Spielern seinen Gegnern in “Dream Kingdom”. Diese können Online-Spieler oder auch einfach computergesteuerte Gegner sein. Im Story Modus kannst du Missionen annehmen oder im Party Modus mit Freunden spielen. Das Design ist so, wie man es gewohnt ist: niedlich. Leider lässt das Spiel an dieser Stelle auch schon nach. Die Spielweise ist simpel, aber eintönig und hat darüber hinaus keinen wirklichen Schwierigkeitsgrad. Als Family Content ist das Spiel hingegen geeignet. Kinder und Anfänger haben bestimmt Freude an “Super Kirby Clash”. Für mehr als casual Gaming ist das Spiel hingegen weniger geeignet.

Ninjala

Seit dem 24. Juni 2020 ist das Multiplayer-Actionspiel “Ninjala” auf der Nintendo Switch erhältlich. Das Beat ‘em-up Game überzeugt auf den ersten Blick mit seinem schicken Design, das etwas zwischen modernem Streetstyle und traditionellen Ninja-Basics in knalligen Farben ist. Es erinnert entfernt an “Splatoon”. Auch die Musik kann diesen Stil gut einfangen und ist neben der quirligen Animation schön zu erleben. In “Ninjala” kannst du ebenfalls gegen bis zu acht andere Spieler auf der ganzen Welt antreten. Im Battle-Royal-Stil kannst du mit riesigen Kaugummi-Blasen und Katanas oder Jo-Jos deine Gegner durch einen “Ippon” besiegen. Dafür benötigst du Shinobi-Energie, die du beim Zerschmettern von Drohnen erhältst. Das Kampfsystem ist wirklich vielfältig und lässt sich gut spielen. Leider gibt es neben dem Battle Royal Modus nicht mehr viele Möglichkeiten “Ninjala” kostenfrei zu erleben. Der Story Modus ist, das Tutorial ausgenommen, ausschließlich käuflich zu erwerben. An vielen Stellen wird sich ausschließlich auf Pay2win Content bezogen, was bei dem gelungenen Aufzug des Spiels schade ist.

„Ninjala sieht nicht nur gut aus, sondern spielt sich auch gut.

Im Grunde sind die kostenfreien Spiele auf der Nintendo Switch für die meisten, das was man von ihnen erwartet. Jedoch überraschen einige deshalb umso mehr durch ihren guten Spielfluss und ihr tolles Gesamtpaket. Letztendlich kann jeder nur selber entscheiden, was er von den Spielen hält. Allerdings heißt kostenlos nicht immer automatisch schlecht entwickelt und langweilig. Man sollte dem Ganzen eine Chance geben, sich umstimmen zu lassen.