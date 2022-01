Genshin Impact: Diese Details kannten selbst Spieler noch nicht

Die Umfrage zu Genshin Impact wurde auf Reddit von User “milkyteaspoons” durchgeführt. Sie gibt Auskunft über die Präferenzen von Spielern und vieles mehr. Hier ist ein kleiner Einblick in die Ergebnisse der Befragung.

Wer spielt Genshin Impact?

Genshin Impact ist aktuell eins der meistgespielten Spiele weltweit. Bei Twitter schaffte es das Spiel im Jahr 2021 auf den ersten Platz und wurde somit zum meist diskutierten Spiel des Jahres. Diese Beliebtheit ist natürlich nicht grundlos. Das Spiel überzeugt mit einer packenden Story, liebevoll gestalteten Charakteren und regelmäßigen Updates. Es ist außerdem kostenlos und das Kaufen von In-Game-Währung ist vollkommen optional. Es kann somit nahezu jeder, der eine PlayStation, ein Handy, oder einen PC besitzt, in die Welt von Genshin Impact eintauchen.

Laut der Umfrage identifizieren sich rund 51,1 Prozent der Spieler von Genshin Impact als männlich, 37,3 Prozent sind Frauen und der Rest fühlt sich anderen Geschlechtern angehörig, oder möchte dieses Detail nicht bekannt geben. Es sticht dabei heraus, dass die Community von Genshin Impact um einiges diverser ist, als die von vielen anderen Videospielen. Interessant ist ebenso, dass die Mehrheit der Spieler einen weiblichen Charakter zu Spielbeginn gewählt hat. Das spricht dafür, dass zumindest ein Teil der männlichen Spieler lieber als Frau spielt. Die Diversität von Genshin Impact spiegelt sich auch in den Altersklassen wider, welche das Game vorwiegend spielen. Ein Großteil der Spieler ist zwischen 14 und 25 Jahren alt, doch auch ältere Spieler finden vermehrt Freude an dem Spiel.

Die beliebtesten Charaktere und Regionen

Die beliebtesten Charaktere in Genshin Impact sind wohl für manch einen eine Überraschung, während andere Spieler ihre Lieblinge ganz oben wiederfinden. Den ersten Platz belegt hierbei der Poet Kazuha, dicht gefolgt von der gruseligen Hu Tao. Auch Xiao, Zhongli und Childe haben es in die Top fünf geschafft. Besonders interessant ist außerdem, dass Männer vor allem für weibliche Charaktere abstimmten, während Frauen die männlichen Charaktere bevorzugten. Der laut der Umfrage unbeliebteste Charakter war wohl bei Weitem Aloy. Sie erhielt nur eine einzige Stimme.

Die Regionen in Genshin Impact sind einzigartig und mit viel Liebe zum Detail designed.

Vermutlich zur großen Freude der Entwickler schnitten die großen, bisher veröffentlichten Hauptregionen des Spiels in der Umfrage dicht beieinander ab. Mondstadt, Liyue und Inazuma liegen prozentual dicht beisammen und haben ähnlichen Anklang bei Spielern gefunden. Am meisten freuen sich Spieler in der Zukunft auf das russische Snezhnaya und Fontaine. Doch auch Sumeru wird von fast 20 Prozent der Spieler heiß erwartet.

Insgesamt gefällt Spielern an Genshin Impact besonders die Story und das Erkunden der Spielwelt. Es ist also kaum ein Wunder, dass vor allem die verschiedenen Regionen des Spiels bei Fans besonders wichtig sind. Denn für sie dreht sich fast alles um das Erkunden neuer Areale, die Weiterführung der Story und die Einführung neuer, interessanter Charaktere. Nur für einen relativ geringen Anteil der Spieler ist das tatsächliche Sammeln von Charakteren der wichtigste Part des Spiels. Immerhin handelt es sich bei ihnen nicht um reine Sammelkarten, sondern um spielbare Entitäten mit eigener Persönlichkeit und Story.