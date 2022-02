Gratis Game im Epic Games Store - Dieses Spiel gibt es jetzt kostenlos

Nur noch bis zum 3. März um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Cris Tales” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt gratis verfügbar: Cris Tales

“Cris Tales” ist ein lievevoll gestaltetes Indie-Game, welches vor allem Fans japanischer RPGs begeistern mag. Dieses Rollenspiel hat seine Inspiration von beliebten japanischen Titeln wie Final Fantasy IV und Persona 5 bekommen. Es geht in diesem Spiel darum, den Plan der Kaiserin aufzuhalten. Sie möchte nämlich die Welt zerstören. Ihr Plan ist vielschichtig und es liegt an dir, ihn zu durchschauen. Freue dich dabei auf über 20 Stunden spannendes Gameplay und eine packende Story.

In Cris Tales ist es möglich, gleichzeitig in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schauen.

Neben der Story kann das Spiel jedoch auch mit liebevollem 2D Design und interessantem Turn-Based Combat punkten. Ein besonders interessantes Spielelement von Cris Tales ist, dass die Story zeitübergreifend aufgebaut ist. Du kannst also im Spiel gleichzeitig in die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft schauen. Mache dir dies zunutze, um das Spiel zu meistern und die Kaiserin zu besiegen.

Das Spiel ist seit dem 24. Februar kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Es wird jetzt für eine Woche kostenlos angeboten, bevor ein neues Spiel es ablöst.

Leider verpasst: Brothers – A Tale of Two Sons

Das Spiel “Brothers – A Tale of Two Sons” nimmt dich mit auf eine atemberaubende Reise. Der Vater der beiden Brüder ist krank geworden. Es liegt nun an ihnen, das Wasser des Lebens zu ihm zu bringen und ihren leidenden Vater so zu heilen. Auf ihrer Reise müssen die beiden Brüder eng zusammenarbeiten um schwierige Puzzles zu lösen und gegen Gegner zu kämpfen.

Als Spieler übernimmst du die Kontrolle über beide Brüder und kannst sie so gemeinsam effektiv einsetzen. Wo ein Bruder eventuell Angst hat, kann der andere mit Mut vorangehen. Wenn einer schwach ist, dann muss der andere stark sein. Es liegt an dir, die beiden sicher auf ihrer Reise zu begleiten und sie an ihr Ziel zu bringen. Dabei steuerst du die Brüder zur gleichen Zeit, was dem Spiel ein strategisches Element hinzufügt und es nochmal interessanter macht.