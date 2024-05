Amazon verschenkt eines der besten Videospiele aller Zeiten

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime-Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir unsere Favoriten unter den Gratis-Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Mai kostenlos gibt. Diesmal verschenkt der Online-Gigant gleich zwei Videospiele, die zurecht zu den besten überhaupt gehören. Hier erfährst du, wie du dir die Games kostenlos sichern kannst.

Kostenlose Spiele mit Prime Gaming im Mai

Prime Gaming schenkt dir in diesem Monat den Klassiker „Tomb Raider“, der sich bester Bewertungen erfreut. Es handelt sich bei diesem Spiel um die düstere Ursprungsgeschichte von Lara Croft. Das Spiel zeigt ihren Aufstieg von einer jungen Frau hin zu einer abgebrühten Überlebenskünstlerin. Amazon schenkt dir die Game of the Year-Edition, die neben dem Hauptspiel ebenfalls 6 Einzelspieler-Outfits, 8 Multiplayer-Karten und 4 Charaktere enthält.

Für Fallout-Fans geht es im Mai mit „Fallout 3“ weiter. Nach dem immensen Erfolg der Prime Video-Serie hat das Franchise zahlreiche neue Fans hinzugewonnen. Jetzt kannst du in Fallout 3 in eine weitere epische Geschichte dieser postapokalyptischen Welt eintauchen. Auf der Suche nach deinem Vater verlässt du die Sicherheit des Vaults und erlebst ein Abenteuer, das dich körperlich und seelisch herausfordert. Die Version, die dir Amazon in diesem Monat schenkt, enthält neben dem Hauptspiel auch alle fünf Erweiterungen.

Fallout 3 führt dich in die zerstörte Hauptstadt der Vereinigten Staaten.

Kostenlose Spiele im Mai

2. Mai: „Tomb Raider Game of the Year Edition“ (GOG Code)

2. Mai: „LEGO Star Wars III: The Clone Wars“ (GOG Code)

9. Mai: „Dark City: International Intrigue“ (Amazon Games App)

9. Mai: „Fallout 3: Game of the Year Edition“ (GOG Code)

9. Mai: „Nine Witches: Family Disruption“ (Amazon Games App)

9. Mai: „Electrician Simulator“ (Epic Games Store)

16. Mai: „100 Doors Games: Escape from School“ (Legacy Games Code)

16. Mai: „The Forgotten City“ (Amazon Games App)

23. Mai: „Spirits of Mystery: Whisper of the Past“ (Amazon Games App)

Amazon Luna im Mai

Diesen Monat kannst du über Amazon Luna umsonst auf mehrere Spiele zugreifen. Es handelt sich dabei um „Fortnite Battle Royale“, „Fortnite Festival“, „Trackmania“, „LEGO Fortnite“ und „Rocket Racing“. Des Weiteren kannst du die nächsten fünf Monate lang „Fallout 3“ und „Fallout: New Vegas“ kostenlos über Amazon Luna spielen.

In-Game Boni mit Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Mai wieder zahlreiche Vorteile für dich, die du dir mit Prime Gaming sichern kannst. Unter anderem gibt es für dich Inhalte für „PUBG Mobile“, „League of Legends“, „Pokémon Go“, „Overwatch 2“ und „Paladins“. Du kannst dir die Inhalte ohne zusätzliche Kosten sichern, wenn du dein Spiel mit deinem Prime Gaming Account verknüpfst.