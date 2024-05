Nintendo Switch: Beliebtes Feature verschwindet ohne Grund

Immer wieder schaltet Nintendo bestimmte Konsolen-Features ab. Meistens handelt es sich dabei jedoch um alte Konsolen und wenig genutzte Funktionen. Diesmal naht jedoch das Ende einer Funktion für die Nintendo Switch, die viele Spieler benutzen. Zudem gibt es keine Alternative, die nicht viel komplizierter ist. Einen Grund für die bizarre Entscheidung hat Nintendo nicht genannt.

Nintendo Switch X-Support wird abgeschaltet

Fast jede Konsole bietet Spielern gewisse Social Features. Dazu gehört meist die Einbindung bekannter Social-Media-Plattformen. Sie erlaubt es Spielern, Fotos und Videos direkt von ihrer Konsole aus hochzuladen und mit Freunden zu teilen. Auch das Vernetzen mit anderen Spielern wird so immens erleichtert. In letzter Zeit schalten jedoch immer mehr Hersteller solche und ähnliche Funktionen ab. Jetzt ist auch Nintendo an der Reihe und deaktiviert die Einbindung der Plattform X (ehemals Twitter).

Laut einem Blogpost von Nintendo soll bereits am 10. Juni Schluss sein. Ab dann ist es Spielern nicht mehr möglich, Fotos und Videos direkt bei X zu posten. Betroffen ist nicht nur die Funktion im Home-Menü der Konsole. Splatoon 2 und Splatoon 3 verfügten bislang über eine X-Einbindung direkt im Spiel. Auch diese Funktionen sind von der Abschaltung betroffen und Spieler können ab dem 10. Juni keine Posts mehr direkt aus dem Spiel erstellen. Stattdessen musst du Bilder erst von deiner Switch auf ein anderes Gerät übertragen, damit du sie von diesem Gerät aus posten kannst. Dieser Vorgang ist viel komplizierter als bisher.

Einen Grund für die baldige Abschaltung hat Nintendo nicht genannt. Es lässt sich jedoch vermuten, dass die steigenden Preise für die Benutzung der Twitter-API ausschlaggebend sind. Vermutlich ist die Einbindung der Funktion zu teuer, als dass sie sich für Nintendo lohnen würde.