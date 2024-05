Das Ende von Elden Ring: Schlechte Nachrichten für alle Spieler

Elden Ring gehört zu den besten Videospielen der letzten Jahre. Für manche Spieler ist es sogar eines der besten Spiele aller Zeiten. Doch nach Veröffentlichung mussten Spieler lange Zeit auf Informationen zu einer Erweiterung warten. Nach über einem Jahr folgte dann die Ankündigung der Erweiterung mit dem Namen „Shadow of the Erdtree“. Sie soll am 21. Juni herauskommen, doch bereits jetzt wird die Vorfreude vieler Spieler von schlechten Nachrichten getrübt.

Das Ende von Elden Ring

Das Entwicklerstudio hinter Elden Ring, FromSoftware, hat sich offiziell zur Zukunft von Elden Ring geäußert. Obwohl das Spiel ein bahnbrechender Erfolg für das Studio war, ist schon bald Schluss. Mit dem baldigen Release des Shadow of Erdtree DLCs zieht das Studio nämlich einen Schlussstrich unter die Entwicklung. Es handelt sich bei der ersten Erweiterung des Spiels also auch um die Letzte. Spieler sollten in Zukunft also nicht mit der Veröffentlichung weiteren Contents rechnen.

In einem Interview mit Campfire Camp bestätigte Hideka Miyazaki das Ende der Entwicklungsarbeit. Ob es stattdessen einen zweiten Teil des beliebten Spiels geben wird, lässt er offen. Er betont jedoch explizit, dass er die Zukunft des Spiels offen halten möchte. Ob ein zweiter Teil kommen wird, steht also noch nicht fest. Es ist jedoch auch noch nichts ausgeschlossen. Insgesamt ist aktuell nicht bekannt, an welchem Spiel FromSoftware als Nächstes arbeitet.

Für viele Spieler kommt das Ende der Entwicklungsarbeit an Elden Ring überraschend. Das Spiel war ein riesiger finanzieller Erfolg für FromSoftware und ist das insgesamt erfolgreichste Spiel des Studios. Eine Begründung für das baldige Ende hat Miyazaki nicht gegeben. Manche vermuten jedoch, dass das Studio sich auf neue Projekte konzentrieren möchte. Immerhin liegt die Veröffentlichung von Elden Ring bereits zwei Jahre zurück.