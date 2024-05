Switch 2: Endlich offizielle Informationen von Nintendo

Die Nintendo Switch 2 ist auf dem Weg zu uns. Das hat der Nintendo Präsident Furukawa jetzt offiziell bestätigt. Das ist jedoch noch längst nicht alles, was wir jetzt wissen. In seiner Ankündigung bestätigte Furukawa indirekt einen wichtigen Aspekt der neuen Konsole, der bei Spielern für Freude sorgt. Es handelt sich dabei um ein Design-Element, das weitreichende Auswirkungen auf die Spiele der Konsole hat.

Nintendo Switch 2 Ankündigung

In einem Post bei X hat Furukawa Nintendos Pläne zur Nintendo Switch 2 offenbart. Einen exakten Namen hat die Konsole in seinem Post aber noch nicht erhalten. Er spricht lediglich vom Nachfolger der Switch. Eine offizielle Ankündigung, die die Konsole enthüllt, soll noch in diesem Fiskaljahr erfolgen. Das aktuelle Fiskaljahr läuft noch bis zum 31. März 2025. Es kann jedoch damit gerechnet werden, dass eine Ankündigung noch in diesem Jahr erfolgen könnte.

Grund dafür ist die Vermutung, dass der Nachfolger der Switch bereits 2025 auf den Markt kommen könnte. Um Informations-Leaks aus der Produktion zu verhindern, wird Nintendo die Konsole vermutlich ankündigen, bevor die Produktion in den Fabriken beginnt. Es handelt sich hierbei allerdings um reine Spekulation. Nintendo hat den Zeitraum der Ankündigung nicht weiter eingeschränkt.

Das Design der Switch 2

Viele Spieler fragen sich schon jetzt, wie die neue Konsole wohl aussehen wird. In den vergangenen Monaten machten zahlreiche Gerüchte die Runde, die unter anderem von einer Rückwärtskompatibilität der neuen Konsole handeln. Sind diese Gerüchte wahr, dann bedeutet das, dass man auf der Switch 2 auch Spiele spielen kann, die für die originale Switch veröffentlicht wurden.

Nintendo hat sich offiziell bisher nicht zum Design der Konsole geäußert. Als Antwort auf die Frage, ob die Nintendo Switch 2 brandneu sein wird, gab Furukawa jedoch die Antwort, dass „das nächste Modell der Switch“ die beste Art sei, die Konsole zu beschreiben. Daraus lässt sich schließen, dass die neue Konsole vermutlich am tragbaren Hybrid-Format festhält. Damit steigt auch die Chance, dass Rückwärtskompatibilität ein Feature der neuen Konsole sein könnte. Auch diese Vermutung ist jedoch zum aktuellen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt worden.