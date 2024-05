Amazon denkt um: Erfolgsserie aus England geht jetzt doch weiter

„Clarkson’s Farm“ ist eine beliebte Serie auf Amazon Prime Video. Im Jahr 2008 hat sich der „Top Gear“- und „The Grand Tour“-Moderator Jeremy Clarkson ein beschauliches Stück Land gekauft. Die Fläche beträgt rund 405 Hektar. 2019 wollte Clarkson ursprünglich in den Ruhestand, doch dann hat er sich dazu bereiterklärt, das Stückchen Land selbst zu bewirtschaften und das, obwohl der TV-Star keinerlei Erfahrung im landwirtschaftlichen Bereich hat. In einer Region nordwestlich von London, in Cotswolds, befindet sich die „Diddly Squat Farm“. Anfang Mai ist die dritte Staffel erschienen. Wie geht es nun weiter?

„Clarkson’s Farm“: Worum geht es?

Anfangs war es nicht einmal klar, ob die Serie fortgesetzt wird, denn Besitzer und Boss der „Diddly Squat Farm“, Jeremy Clarkson, wollte seinen Bauernhof aufgrund von wirtschaftlichen Gründen verkaufen, aber jetzt geht es weiter. Am 3. Mai ist die dritte Staffel der Prime-Video-Serie erschienen und schon jetzt belegt sie den vierten Platz der Serien-Charts.

Doch in der neuen Staffel steht der Bauernhof vor einigen ernst zu nehmenden Herausforderungen. Aufgrund der Hitze fällt die Ernte aus, die Preise für Lebensmittel sind in die Höhe gesprungen und dann platzt noch der Traum des hauseigenen Restaurants. Zudem ist auch der Hofladen gefährdet. Um über die Runde zu kommen, müssen Clarkson und seine Mitarbeiter neue Einnahmequellen finden. Hier kannst du dir den Trailer zur dritten Staffel der Prime-Video-Serie „Clarkson’s Farm“ anschauen:

Prime-Video-Serie: Ist die 3 Staffel die letzte Staffel?

Im September vergangenen Jahres kursierten Gerüchte durch die Medien, dass die Prime-Video-Serie „Clarkson’s Farm“ eingestellt wird. Einem Bericht des US-amerikanischen Fachmagazins Deadline zufolge war es erst unklar, ob Amazon Clarkson die Serie aufgrund seiner Äußerungen gegenüber Meghan Markle, die ein Teil der englischen Königsfamilie ist, streicht. Jedoch soll sich die Beziehung zwischen dem Moderator und dem Streaming-Riesen verbessert haben und somit verhandeln sie über eine vierte Staffel. Wann die Fortsetzung erscheint, ist bislang unklar.