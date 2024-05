40 Euro geschenkt: Preisgekröntes Adventure-Spiel komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir wie jede Woche hochwertige Videospiele. Aktuell kannst du dir „Dragon Age: Inquisition“ komplett kostenlos sichern. Um das Spiel herunterzuladen, benötigst du lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist ebenfalls kostenlos. Hast du dir ein Spiel einmal gesichert, dann gehört es auch nach Ablauf des Angebots permanent dir. Das Angebot des aktuellen Spiels endet am 23. Mai um 17 Uhr.

Jetzt im Epic Games Store: „Dragon Age: Inquisition“

„Dragon Age: Inquisition“ ist ein preisgekröntes Abenteuer-RPG, in dem du die Welt vor sich selbst retten musst. Als Inquisitor ist dein Weg mit schwierigen Entscheidungen gepflastert, doch du kannst das Ruder noch herumreißen. Doch es wird nicht leicht, denn Fraktionen bekriegen sich und in Thedas herrscht jede Menge Zwietracht. Das ist jedoch nur der Anfang, denn eine noch größere dämonische Invasion steht bevor.

Der Epic Games Store schenkt dir die Game of the Year-Edition dieses preisgekrönten Spiels. Sie enthält das Basisspiel und alle offiziellen Erweiterungen. Insgesamt hat Dragon Age: Inquisition über 130 Auszeichnungen gewonnen und das nicht ohne Grund. Von einer packenden Story bis hin zu einer riesigen Welt kann dir dieses Spiel alles bieten. Normalerweise kostet es dich satte 40 Euro, aber ist eine Woche lang kostenlos verfügbar.

Dragon’s Age Inquisition hat 130 Auszeichnungen gewonnen.

Nächste Woche: Ein geheimnisvolles Spiel

Für gewöhnlich gibt Epic Games stets bekannt, welche Spiele du dir in der kommenden Woche sichern kannst. Das ist jedoch in dieser Woche nicht der Fall. Stattdessen kannst du dich auf ein geheimnisvolles Spiel freuen, das erst mit Beginn des Angebots enthüllt wird. Das Tolle daran? Meist handelt es sich bei den geheimnisvollen Spielen im Epic Games Store um besonders hochwertige Games. Um welches Spiel es sich handelt, erfährst du am 23. Mai um 17:00 Uhr.