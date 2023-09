Pokémon Go: Deswegen raiden gerade alle Spieler

Raids sind eines der wichtigsten Spielelemente in Pokémon Go. Einige der besten Pokémon sind oftmals nur durch Raids zu fangen, was die exklusiven Kämpfe so wichtig macht. Immer wieder ändern sich dabei die Pokémon, die in Raids anzutreffen sind. Aktuell hast du die Möglichkeit, dir gleich drei sehr beliebte legendäre Pokémon zu sichern.

Entei, Raikou und Suicune

Entei, Raikou und Suicune bilden das Trio der legendären Bestien, die von Ho-Oh angeführt werden. Oft werden sie auch als die legendären Raubkatzen oder legendären Hunde bezeichnet. Diese Spitznamen verdanken sie ihrem Auftreten, das manche Spieler an Hunde oder Katzen erinnert. In Pokémon Go sind die drei Bestien sehr beliebt und das nicht nur aufgrund ihres Aussehens. Gerade Entei und Raikou sind sehr nützlich und dürfen in keinem Team fehlen.

Bei Raikou handelt es sich um Elektro-Pokémon mit einem der besten Movesets. Laut GamePress erreicht es somit ein PvE Rating von 5/5 Punkten. Das macht es zu einem unglaublichen guten Pokémon, das du in Raid-Kämpfen einsetzen kannst. Auch das Feuer-Pokémon Entei schafft es, eine Wertung von 4/5 Punkten zu erreichen. Suicune ist die schwächste der drei Bestien, aber bei Spielern dennoch sehr beliebt. Alle drei Pokémon können schillernd sein.

Raikou, Entei und Suicune

Wie kann ich die Pokémon fangen?

Aktuell kannst du Entei, Raikou und Suicune in Raid-Kämpfen der Stufe 5 antreffen. Fortgeschrittene Spieler können die Raids zu dritt, oder gar zu zweit bezwingen. Empfehlenswert ist jedoch wie immer eine möglichst große Gruppe. Alle drei legendären Bestien sind vom 23. September bis zum 6. Oktober in Raid-Kämpfen anzutreffen.

In der Raid-Stunde am 27. September dreht sich alles um die drei Pokémon und du kannst an besonders vielen Kämpfen teilnehmen. Auch in der Raid-Stunde am 4. Oktober steht das legendäre Trio nochmals im Rampenlicht. Suicune und Raikou sind bei Regen besonders stark, während Entei von Sonnenschein profitiert.