Pokémon Go: So kaufst du den Meisterball

In Pokémon Go läuft aktuell eine zeitlich befristete Forschung, die dir einen Meisterball einbringt. Beim Meisterball handelt es sich um eines der mächtigsten Items im ganzen Spiel. Dementsprechend schwer ist auch die befristete Forschung, die es zu bewältigen gilt.

Die befristete Forschung

Die befristete Forschung besteht aus insgesamt zehn Aufgaben und läuft noch bis zum 21. November 2023. Manche Aufgaben sind dabei relativ leicht zu bewältigen, während andere sich für viele Spieler als schwierig erweisen. So etwa eine Aufgabe, die es verlangt, 60 Raids zu gewinnen. Gerade Spieler in ländlichen Gegenden haben Schwierigkeiten, diese enorme Anzahl an Raids zu bewältigen. Auch das Fangen von 1.000 Pokémon ist ohne einen Autocatcher ein langer Prozess, der manche Spieler zum Verzweifeln bringt.

Die befristete Forschung hat jeder Spieler kostenlos erhalten. Das Erfüllen aller Aufgaben belohnt dich mit ein paar Erfahrungspunkten, Sternenstaub und dem begehrten Meisterball. Es handelt sich dabei jedoch nicht um die einzige Art und Weise, einen Meisterball zu erlangen. Nach Ablauf der befristeten Forschung haben einige Spieler nämlich die Möglichkeit, sich den Meisterball zu „kaufen“.

Den Meisterball kaufen

Wer sich mit der befristeten Forschung überfordert sieht, hat schon bald eine weitere Möglichkeit, einen Meisterball zu erlangen. Es handelt sich dabei um eine bezahlte Spezialforschung, durch die du dir einen Meisterball erspielen kannst. Verfügbar ist diese kostenpflichtige Option allerdings nur für Spieler, die die kostenlose, befristete Forschung nicht bewältigen konnten. Ab dem 21. November haben diese Spieler die Möglichkeit, stattdessen die kostenpflichtige Forschung zu kaufen.

Es scheint, als könnte man den Meisterball also doch kaufen. Zwar nicht direkt als Item im Store, aber über eine bezahlte Forschung. Für viele Spieler ist es dennoch lukrativer, die kostenlose Forschung abzuschließen. Denn es ist nicht bekannt, ob die bezahlte Forschung letzten Endes tatsächlich leichter zu bewältigen ist.

Für wen lohnt sich die kostenpflichtige Option?

Auf den ersten Blick mag die kostenlose Version der bezahlten Forschung überlegen sein, doch es gibt Ausnahmen. Bist du beispielsweise ein Spieler im ländlichen Raum und kannst deine kostenlosen Raid-Pässe nicht jeden Tag nutzen, dann können 60 Raids schnell zu einem teuren Unterfangen werden. Dies ist dann der Fall, wenn du nur an wenigen Tagen raiden kannst und dann auf Premium-Pässe angewiesen bist. Auch Fern-Raid-Pässe sind mittlerweile ein teurer Spaß, den sich die wenigsten Spieler leisten wollen.

Da jedoch noch nicht bekannt ist, wie teuer die Spezialforschung sein wird, ist es schwer zu sagen, ob du so Geld sparen kannst. Wer jedoch wirklich an der befristeten Forschung verzweifelt, der kann in dem Wissen beruhigt sein, dass es noch eine weitere Option gibt, den begehrten Meisterball zu erlangen. Für weitere Details müssen wir jedoch auf eine Ankündigung seitens Niantic warten.