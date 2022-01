Genial Cheaten: Diese Software macht deine Games besser

Schon seit jeher gibt es in Videospielen Cheats. Manchmal sind diese bereits von Beginn an ins Spiel integriert und andere Male handelt es sich bei ihnen um fiese Tools, welche Online-Spiele für alle Beteiligten ruinieren können. Plitch gehört zu keiner der beiden Kategorien, doch was genau ist es?

Das Grundprinzip von Plitch

Eine der wichtigsten Eigenschaften von Plitch ist, dass es nur Singleplayer-Spiele beziehungsweise den Singleplayer-Modus von Spielen unterstützt. Es ist nämlich nicht dazu gedacht, Spielern dabei zu helfen, einen unfairen Vorteil gegenüber anderen online zu erlangen. Stattdessen dient es dazu, die Singleplayer-Erfahrung der Nutzer zu verbessern. So können Parameter, welche vom Spiel aus nicht verstellbar sind, ganz einfach mithilfe der Software manipuliert werden. Wie viel man an den einzelnen Parametern verändert, ist ganz dem Spieler selbst überlassen. Die Software gibt dir nämlich nahezu volle Kontrolle über deine individuelle Spielerfahrung.

Plitch vergrößert sein Sortiment an unterstützten Spielen stetig.

Du kannst somit deine Gegner schwächer machen, um in Ruhe neue Waffen auszuprobieren, kannst ihre Autos in Rennspielen verlangsamen und noch viel mehr. In anderen Spielen kannst du dir In-Game Währung gutschreiben und Meilensteine schneller freischalten. Die Software hilft dir somit dabei, ein Spiel ganz in deinem eigenen Tempo zu erlernen. Doch Plitch dient noch zu mehr.

Oftmals vergessen Gamer nämlich, dass nicht jeder ein Spiel nur spielt, um auf der Bestenliste nach oben zu klettern. Vielen Gamern geht es mittlerweile eher um die detaillierten und spannenden Storys, welche Videospiele interaktiv erzählen. Doch dieses Involvement kann auch negativ sein, wenn ein Spieler von der Herausforderung überfordert ist und somit die Story nicht beenden oder genießen kann. Mit Plitch kann die Story eines Spiels wirklich für jeden zugänglich gemacht werden. Die Software funktioniert nämlich nicht nur in Shootern, sondern auch in Games wie “Red Dead Redemption 2”, welches besonders wegen seiner Story Wellen geschlagen hat.

Im Test – Das kann die Software wirklich

Um Plitch zu testen, habe ich auf der langen Liste von 3200 Games nach Spielen gesucht, welche mit meiner Steam Bibliothek übereinstimmen. Dabei bin ich schnell fündig geworden. Unter anderem habe ich Dirt Rally 2.0 gefunden. Das Spiel kann direkt über den Plitch Launcher gestartet werden und Alles, was jetzt noch zu tun ist, ist das Klicken weniger Knöpfe, um die gewünschten Codes zu aktivieren.

Anfangs war ich mir nicht sicher, ob die Software wirklich funktioniert, denn es gibt keine Meldung im Spiel. Doch spätestens als im ersten Rennen alle NPCs auf der Stelle fuhren, wusste ich, dass Plitch funktioniert. Natürlich müssen die NPCs nicht so stark beeinflusst werden, es gibt auch hier verschiedene Stufen der Einschränkung zur Auswahl. Weitere Optionen sind das Deaktivieren von Strafzeiten und das komplette Einfrieren des Timers. Doch man kann das Spiel nicht nur vereinfachen. Im Albtraum-Modus kann der Spieler sich nämlich auch selbst auf einen maximalen Gang beschränken und das Spiel so noch schwerer machen.

Des Weiteren testete ich Plitch auch in “Cities Skylines”. Besonders interessant ist, dass das Spiel keinerlei kompetitive Inhalte hat. Dennoch kann Plitch beim Bau deiner Stadt mit zusätzlichem Geld und der Freischaltung von Meilensteinen helfen. Das Spiel bietet zwar bereits einen integrierten Sandbox-Modus, doch hat Plitch hier trotzdem einen Sinn. Denn es ist für jeden geeignet, der sich das Spiel gerne ein wenig erleichtern möchte, ohne direkt jede Herausforderung zu umgehen.

Besonders viel Spaß hat das Testen von Plitch jedoch in meinem Lieblingsspiel, Fallout 4 gemacht. Hier kann so viel manipuliert werden, dass das Spiel fast zu einer ganz neuen Erfahrung wurde und das auch nach über 1.200 Stunden Spielzeit. Zum Beispiel kann die Größe der Siedlungen nun ins Unendliche gehen, was besonders für die Architekten unter den Fallout-Spielern eine interessante Option ist. Level können nach Belieben gegeben und genommen werden und auch verschlossene Türen und Boxen sind jetzt im Handumdrehen geöffnet. Selbstverständlich sind auch alle anderen Titel der Fallout-Reihe verfügbar. Dazu gehört sogar das Original.

Hier sind einige der Codes für Fallout 4 und das Interface der Plitch Software zu sehen.

Fazit zu Plitch

Insgesamt ist Plitch fast jedem zu empfehlen. Die Software ist nicht essenziell für alle Gamer, besonders reine Online-Spieler werden wenig davon profitieren. Aber für diejenigen, welche gerne für sich allein spielen und keine Scheu davor haben, auch mal in die Cheat-Kiste zu greifen, ist Plitch definitiv einen Blick wert. Denn die Software kann alte Lieblinge ganz neu gestalten und die Spielerfahrung grundlegend verändern. Solltest du ein Spiel in deiner Bibliothek haben, welches du schon seit Monaten nicht fertig bekommst, dann kann dir die Software dabei helfen, die Story zu beenden.

Ob der Trainings-Aspekt von Plitch wirklich sinnvoll ist, kann ich als Singleplayer nicht gut beurteilen. Doch kann ich mir vorstellen, dass eine leichte Manipulation der Spielbedingungen für das Erlernen neuer Waffen und Skills von Vorteil sein kann. Doch es spricht nichts dagegen, die Software einfach einmal auszuprobieren. Immerhin gibt es ganze 567 Titel, welche auch ohne Mitgliedschaft unterstützt werden. So kannst du die App kostenlos testen und danach entscheiden, ob sich eine Premium-Mitgliedschaft für dich lohnt. Die günstigste Mitgliedschaft ist dabei der Jahresplan, welcher dich im Monat rund 4,50 Euro kostet.