Battlefield 2042 - Dieses fatale Problem könnte bald auch Europa betreffen

Der Launch von Battlefield 2042 war ein Desaster. Bereits kurz nach der Veröffentlichung wurde es von der Farmsimulation „Landwirtschaftssimulator 2022“ in der Anzahl aktiver Spieler übertroffen. Seitdem ging es für das Spiel auch nicht wieder bergauf und Spielerzahlen sind weiter gesunken. Dies führt nun zu drastischen Problemen in Südafrika.

Battlefield 2042 – Die Geiselnahme einer gesamten Region

Spieler aus Südafrika hatten es noch nie einfach. Die Region verzeichnet allgemein weniger Spieler als zum Beispiel Europa oder Nordamerika. Oft wählen Spieler deswegen europäische Server zum Spielen, was jedoch den Nachteil eines hohen Pings mit sich bringt. Trotzdem waren die Battlefield-Spiele bisher eigentlich immer sehr gut in Südafrika aufgestellt und hatten dort eine treue Spielerbasis. Dies hat sich jedoch jetzt mit dem Scheitern von Battlefield 2042 geändert.

An den SteamCharts lässt sich gut ablesen, wie populär ein Spiel aktuell ist.

Im November verzeichnete Battlefield 2042 noch rund 50,000 Spieler, mittlerweile beträgt der 30-Tage-Durchschnitt nur noch weniger als 6.000. In Südafrika hat dies dazu geführt, dass es für die ganze Region nur noch einen Server gibt. Es sind einfach nicht genug Spieler vorhanden, um mehrere Server zu bevölkern. Effektiv bedeutet dies, dass es keine freie Serverwahl mehr gibt. Der erste Server, der am Tag erstellt wurde, wird schnell zum Hotspot für alle Spieler. Das führt jedoch zu einer ganzen Menge an Problemen. Der Host des jeweiligen Servers hat nämlich das Recht, Mitspieler nach Belieben von seinem Server zu verbannen. Hat der Host also ein persönliches Problem mit dir, dann kann er dich ganz einfach für den gesamten Abend vom Spiel ausschließen.

Ein Reddit-User berichtete, dass dies in den letzten Tagen vermehrt für Probleme sorgte. Ein Server-Admin beschloss zum Beispiel, dass Fluchen auf seinem Server nicht erlaubt war. Mitspieler waren schnell für explizite Ausdrücke gebannt und als der User selbst sich zivil darüber beschwerte, sah auch er sich prompt vom Spiel ausgeschlossen. Laut ihm ist der Portal-Modus auch die einzige Möglichkeit, mit einem angemessenen Ping zu spielen. Jeder Gamer kennt das Problem von schlechtem Ping und wie schnell es einem den Spaß am Spiel rauben kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ein wachsendes Problem

Es ist allgemein bekannt, dass die Spielerzahlen von Battlefield 2042 mit jedem weiteren Tag sinken. Spieler verlieren schnell den Spaß am Spiel. Durch den totalen Ausschluss vom einzigen Server können Nutzer, die für das Game bezahlt haben, nicht mehr spielen. Auch in Europa und Nordamerika schwinden aktive Spieler. Beim aktuellen Kurs des Spiels ist es also nur eine Frage der Zeit, bis dieses Problem auch bei uns ankommt.

In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte, dass EA plant Battlefield 2042 kostenlos verfügbar zu machen. Dies könnte das wachsende Problem eventuell verhindern. Aktuell scheint es allerdings, als wäre sich das Studio noch nicht sicher, wie es weiter mit dem Titel umgeht. Bei einem Investor-Meeting wurden die Verkaufszahlen des Spiels gar nicht erst genannt, was darauf schließen lässt, wie schlecht es um das Spiel steht. Gamer haben auf das Problem bereits reagiert und fordern nun ihr Geld zurück. Mit der Begründung, dass das Spiel vollkommen unspielbar sei, haben sie eine Petition erstellt. Diese hat mittlerweile auch schon ganze 11.000 Unterschriften gesammelt. Dass die Spieler ihr Geld zurückbekommen ist höchst unwahrscheinlich, aber die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.