Zocken im Auto: Tesla will es möglich machen

Videospiele im Auto spielen mag auf den ersten Blick gar nicht so abwegig klingen. Fast jeder hat als Kind schon einmal auf dem Rücksitz mit einer mobilen Konsole gespielt. Elon Musk möchte das Konzept bei Tesla nun jedoch auf ein neues Level heben.

Videospiele im Tesla?

Dass Autos von Tesla mit einem Hightech Autopiloten ausgestattet sind, ist nichts Neues. In den USA gab es bereits zahlreiche Berichte von Fahrern, welche während der Fahrt in ihrem Auto geschlafen, gelesen und am Handy gespielt haben. Auch von Fahrern, welche gar nicht hinter dem Lenkrad saßen, gab es bereits Videos. Es klingt also auf den ersten Blick sehr unverantwortlich, dass Elon Musk nun vorschlägt, die Autos von Tesla mit Videospielen auszustatten. Jedoch muss bedacht werden, dass die Videospiel-Funktionalität beispielsweise nur außerhalb der Fahrt verfügbar sein könnte. Auch auf andere Arten und Weisen könnte man das Problem des Spielens während der Fahrt umgehen.

In einem Tweet gab er bekannt, dass er und sein Team an der generellen Idee arbeiten, Videospiele in die Autos zu bringen. Er differenzierte dabei zwischen dem Support einzelner Games und der beliebten Gaming-Plattform Steam. Er sagt, dass die Integration einer Plattform wie Steam hierbei das Endziel wäre. Die Firma hinter Steam, Valve, hat sich noch nicht zum Tweet von Musk geäußert. Der Plan wäre konkret, die Gaming-Plattform direkt in den Bordcomputer der Autos von Tesla zu integrieren.

Es handelt sich nur um eine Idee

Viele Gamer und Tesla Besitzer fragen sich nun vermutlich, wann sie mit dem neuen Feature rechnen können. Leider müssen sie sich jedoch damit abfinden, dass es sich beim Vorschlag von Elon Musk vorerst wirklich nur um eine grobe Idee handelt. Ob die Tesla Autos wirklich die technischen Möglichkeiten bieten, Videospiele einwandfrei zu unterstützen, ist dabei nur eine recht kleine Komponente.

Probleme und Schwierigkeiten könnte es primär beim Licensing geben. Immerhin kann Tesla nicht einfach den Videospiel-Store von Steam integrieren, ohne vorher mit Valve verhandelt zu haben. Da sich der Konzern bisher noch nicht zu einer eventuellen Zusammenarbeit geäußert hat, kann man noch nichts Genaues sagen. Doch, dass Tesla-Autos in Zukunft Videospiele unterstützen könnten, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ob dies nun aber durch den beliebten Store von Steam geschieht oder nicht, steht noch nicht fest. Jedoch hat Steam erst kürzlich mit dem Steam Deck gezeigt, wie portabel und mobil die eigene Plattform tatsächlich sein kann.

Sollten beide Parteien also zu einem Einverständnis kommen, dann wäre die Idee gar nicht so abwegig, wie sie auf den ersten Blick klingen mag. Bis weitere Informationen bekannt gegeben werden, bleibt für Gamer und Tesla-Enthusiasten jedoch nur das Abwarten. Wer also bereits überlegt hat, sich aufgrund der Videospiel-Funktionalität einen Tesla zu kaufen, der sollte vielleicht noch ein wenig warten.