Neue Pokémon Games: Das sind Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur

Die neuen Spiele heißen Pokémon Scarlet und Pokémon Violet, auf Deutsch auch Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wir wissen bereits einiges über die neuen Games, die schon bald auf uns zukommen und hier gibt es die aktuellsten Infos.

Die Rückkehr zum Original

Bereits an den Namen der neuen Spiele lässt sich eins sehen: Es scheint, als würde Pokémon zurück zum Konzept der ersten Generationen kehren. Für viele Fans und besonders die, die schon seit Jahren mit dabei sind, ist dies eine fantastische Nachricht. Jedoch gibt es in den neuen Spielen natürlich auch eine ganze Menge Änderungen, die neuen Wind in die Reihe bringen.

So ist zum Beispiel bereits jetzt bekannt, dass es sich bei den neuen Spielen um Open-World Titel handelt. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Spekulation vonseiten der Fans. The Pokémon Company selbst hat sich auf der offiziellen Website des Spiels zum Open-World Konzept geäußert. Hier heißt es ganz eindeutig, dass die neunte Generation der Games eine offene Welt bieten wird. Städte gehen hier nahtlos in die Wildnis über und verschmelzen in einer Welt ohne Grenzen. Wilde Pokémon fliegen über dich hinweg, begegnen dir auf den Straßen der Welt oder lauern im hohen Gras.

Dieses Open-World Konzept begeistert Fans schon jetzt. Bereits bei vergangenen Titeln hatten Spieler auf eine offene Welt gehofft, doch sie leider nicht bekommen. Nun scheint die Zeit gekommen zu sein, in der Pokémon dazu bereit ist eine offene Welt in ihrem vollen Umfang zu bieten.

Die Starter Pokémon und Spielercharaktere

Auch die verfügbaren Starter Pokémon sind bereits auf der offiziellen Website zu sehen. Dabei handelt es sich wie immer um Pokémon der drei Haupttypen. Vertreten sind dabei Pflanze, Feuer und Wasser. Die drei knuffigen Starter heißen Felori, Krokel und Kwaks. Wie die Namen bereits vermuten lassen, handelt es sich bei Felori um ein süßes Kätzchen vom Typ Pflanze. Krokel ist ein feuriges Krokodil und Kwaks eine putzige Ente vom Typ Wasser.

Diese süßen Starter stehen dir im neuen Spiel zur Verfügung.

Schon jetzt ist bekannt, wie du als Spieler im Game aussehen wirst. Das Design der Spielercharaktere der neunten Generation ist recht simpel gehalten und dennoch gibt es kleine Unterschiede zwischen den beiden Versionen. So tragen die Charaktere in Pokémon Karmesin orangefarbene Shorts und ein weißes Shirt, während dich Purpur mit blauen Shorts und einem grauen Shirt ausstattet. Ebenso tragen sowohl männliche wie auch weibliche Charaktere eine passende, farbige Krawatte. Insgesamt sehen die Charaktere zwar recht simpel und unauffällig aus, passen aber nahezu perfekt in die Spielwelt des neuen Games.

Wann sind Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur erhältlich?

Noch ist kein genaues Datum für die Veröffentlichung der beiden Spiele bekannt. Es ist aber schon klar, dass sie noch Ende dieses Jahres auf den Markt kommen sollen. Wer es also kaum erwarten kann, in die neunte Generation des Spiels zu starten, der hat Glück. Wie gewohnt werden die beiden Games für die aktuellste Nintendo Konsole entwickelt. Dabei handelt es sich aktuell um die Nintendo Switch.

Um stets auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auf der offiziellen Website außerdem den Newsletter abonnieren. So gehörst du stets zu den ersten Leuten, welche über Neuerungen und weitere Ankündigungen erfahren. Es ist zu erwarten, dass noch einiges mehr bis zur Veröffentlichung über die Spiele bekannt wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.