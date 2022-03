Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 3. März um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Cris Tales” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von drei neuen Spielen abgelöst, das dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten werden.

Aktuell im Epic Games Store Angebot: Cris Tales

“Cris Tales” ist ein lievevoll gestaltetes Indie-Game, das vor allem Fans japanischer RPGs begeistern mag. Dieses Rollenspiel hat seine Inspiration so von beliebten japanischen Titeln wie Final Fantasy IV und Persona 5 genommen. Es geht in diesem Spiel darum, den Plan der Kaiserin aufzuhalten. Sie möchte nämlich die Welt zerstören. Ihr Plan ist vielschichtig und es liegt an dir, ihn zu durchschauen. Freue dich dabei auf über 20 Stunden spannendes Gameplay und eine packende Story.

Neben der Story kann das Spiel jedoch auch mit liebevollem 2D Design und interessantem Turn-Based Combat punkten. Ein besonders interessantes Spielelement von „Cris Tales“ ist, dass die Story zeitübergreifend aufgebaut ist. Du kannst also im Spiel gleichzeitig in die Vergangenheit, die Gegenwart und auch die Zukunft schauen. Mache dir dies zu Nutzen, um das Spiel zu meistern und die Kaiserin zu besiegen.

Das Spiel ist seit dem 24. Februar kostenlos im Epic Games Store verfügbar. Es wird jetzt für eine Woche kostenlos angeboten, bevor ein neues Spiel es am 3. März ablöst.

Bald gratis verfügbar: Black Window & Centipede Recharged

Bei “Black Widow: Recharged” und “Centipede: Recharged” handelt es sich um alte Klassiker, die sich jetzt eines ganz neuen Looks erfreuen. Die klassischen Arcade Games sind komplett neu aufgesetzt und bieten jetzt moderne Grafik und verbessertes Gameplay. Du kannst dein Können in beiden Titeln unter Beweis stellen und sogar im lokalen Co-Op gegen einen Freund antreten.

In Recharged kämpfst du gegen Insekten und verteidigst dein Netz.

Schießt gemeinsam die Käfer ab und übertrifft alte Highscores. Diese beiden Spiele bringen die Arcade-Erfahrung zurück und füllen dich mit Nostalgie, solltest du die Originale schon damals gespielt haben. Doch auch für jüngere Spieler sind die Games interessant. Immerhin gibt es sie nun angepasst an die moderne Spielwelt, was jedem den Einstieg vereinfacht. Allein für den epischen Soundtrack von Megan McDuffee lohnt es sich, einen Blick in die Games zu werfen.

Auch gratis im Epic Games Store: Epic Slayer Kit

Beim “Epic Slayer Kit” handelt es sich um ein Bundle an Vorteilen für das beliebte Spiel Dauntless. Du bekommst hier eine Menge kostenloser Vorteile im Epic Games Store geschenkt. Dazu gehören drei Tage einer VIP-Mitgliedschaft und eine ganze Menge In-Game Currency, welche du zu deinem Vorteil nutzen kannst.



Das Grundspiel von Dauntless ist komplett kostenlos und kann jederzeit über den Epic Games Store heruntergeladen werden. Solltest du also auf der Suche nach einem neuen Spiel sein, ist dies eine gute Möglichkeit direkt mit einem Vorteil zu starten. In Dauntless gehst du auf die Jagd und bekämpfst epische Monster im Kampf. Die Welt des Spiels wird konstant durch Updates erweitert und bietet dir so über lange Zeit hinweg ein spannendes Abenteuer.