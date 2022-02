Halo Infinite: Dieses Update soll Spieler zurückholen

Nach dem Launch von Halo Infinite, welcher besser verlief, als viele es erwartet hätten, kletterte das Spiel auch in den Charts schnell nach oben. Mehrere Wochen lang war es eins der meistgespielten Games. Mit der Zeit zeigten sich jedoch einige kleinere, aber sehr nervige Probleme. Diese hielten viele Spieler davon ab, das Spiel weiterhin zu spielen.

Das neue Update für Halo Infinite ist nun draußen und soll diese Probleme beheben. Damit soll erreicht werden, dass mehr Spieler wieder ihren Weg zurück ins Spiel finden. Die Aktualisierung umfasst 1.3 GB und soll vor allem Ease-of-Life Improvements mit sich bringen. Solche Verbesserungen sind besonders wichtig, da Halo nicht an grundlegenden Problemen leidet, welche das Spiel unspielbar macht. Das Hauptproblem setzt sich eher aus mehreren kleinen Schwierigkeiten zusammen, welche nun behoben sein sollen.

Die meisten Aspekte des neuen Updates kommen aus Insider-Informationen und Support-Tickets, welche Spieler verfasst haben. Halo reagiert damit direkt auf das Feedback der Spieler. Zu den Verbesserungen gehören zum Beispiel Optimierungen der First-Person Animationen, welche diese bei allen Frameraten flüssiger machen sollen. Dies war ein Problem, über das sich Spieler oft beschwert haben. Auch das Audio-Design des Spiels hat grundlegende Überarbeitungen erhalten. Für Spieler auf älteren Geräten ist besonders von Interesse, dass Halo Infinite nun besser auf alten PCs läuft. So ist es einfacher, aktuelle Grafiktreiber herunterzuladen und auch auf integrierten Intel Grafikchips soll das Spiel besser laufen.

Neben diesen grundlegenden Verbesserungen erhielten auch der Singleplayer- und Multiplayer-Modus des Spiels einige Auffrischungen. Diese sollen die Probleme beheben, die das Fortschritt-System des Spiels geplagt haben.

Halo Infinite erfreute sich über einen tollen Launch. Nun gibt es Nachbesserungen.

Neuer Content für Halo Infinite

Manch ein Spieler hat sich vom neuen Update vielleicht etwas mehr erhofft. Neben diesen durchaus notwendigen Verbesserungen haben sie auch auf neuen Content gewartet. Dieses Update bringt zwar keinen neuen Content mit sich, doch der Wunsch der Spieler könnte schon bald in Erfüllung gehen. Laut einigen Leakern könnten in naher Zukunft einige neue Maps vorgestellt werden.

Leaker fanden nämlich in den Spieldateien zehn neue Karten, welche sich in unterschiedlichen Stadien der Entwicklung befinden. Es könnte also gut sein, dass schon bald neue Karten für Spieler verfügbar sind. Spieler sollten jedoch damit rechnen, geduldig sein zu müssen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die neuen Maps direkt nach dem aktuellen Update veröffentlicht werden. Derzeit befinden sie sich noch in der Entwicklung und es könnte noch eine Weile dauern, bis sie bereit für die Veröffentlichung sind. Wann dies der Fall ist, wissen aktuell nur 343 Industries und das Xbox Team, welche sich noch nicht zu den neuen Karten geäußert haben.

Es ist jedoch durchaus interessant zu sehen, welcher neue Content in Zukunft auf Halo Infinite Spieler wartet. Mit den nun eingeführten Optimierungen kann das Spiel möglicherweise einige Spieler zurückgewinnen und in Zukunft erfolgreich bleiben. Immerhin hat das Spiel zahlreiche Gamer positiv überrascht und es wäre mehr als schade, sollte das Spiel an solchen, verhältnismäßig eher kleinen Problemen, scheitern.