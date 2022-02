Videospiele: Diese neuen Games kommen im März 2022

Videospiele werden das ganze Jahr über veröffentlicht und so können sich Gamer jeden Monat auf neuen Content freuen. Auch diesen März wird es wieder einige tolle Spiele geben, welche du dir sichern kannst. Hier erfährst du, welche Spiele unsere Favoriten sind.

Das sind die Games für März 2022

Hier listen wir für dich einige Spiele, welche im März 2022 herauskommen werden und verraten dir, auf welchen Konsolen du sie spielen kannst. Ebenso erfährst du, ab wann die Spiele verfügbar sind. Beachte, dass diese Liste nicht vollständig ist und natürlich noch mehr Spiele im März veröffentlicht werden.

Elex II (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 1. März

Far: Changing Tides (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 1. März

Babylon’s Fall (PlayStation 5, PlayStation 4, PC) – 3. März

Aztech Forgotten Gods (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) – 10. März

Chocobo GP (Switch) – 10. März

Grand Theft Auto V (PlayStation 5, Xbox Series X/S) – 15. März

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 18. März

Kirby and the Forgotten Land (Switch) – 25. März

Tiny Tina’s Wonderlands (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC) – 25. März

Death Stranding Director’s Cut (PC) – 30. März

Nintendo Switch Highlight: Kirby and the Forgotten Land

Kirby ist wohl einer der beliebtesten Charaktere die Nintendo je geschaffen hat. Der süße, pinke Ball wurde von vielen Gamern schon längst ins Herz geschlossen. In “Kirby and the Forgotten Land” begibst du dich mit Kirby auf ein wildes Abenteuer um die Waddle Dees zu retten. Nutze dabei die vielen besonderes Fähigkeiten von Kirby indem du beispielsweise Objekte inhalierst und ihre Eigenschaften übernimmst. Kürzlich wurde außerdem der neue “Mouthful Mode” angekündigt, in dem du große Objekte wie Autos inhalieren und dann kontrollieren kannst.

Im Spiel geht es darum, die Waddle Dees zu retten und zurück in ihre Heimat zu bringen. Das Spielprinzip ist dabei recht simpel und ähnlich wie das vorangegangener Titel. Das Spiel wird am 25. März rauskommen und für die Nintendo Switch verfügbar sein. Bereits jetzt kannst du das neue Videospiel im Nintendo eShop vorbestellen.

In Kirby and the Forgotten Land erkundest du mit Kirby eine verlassene Welt.

Konsolen Highlight im März: Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Die Final Fantasy Reihe bekommt im März Zuwachs. Dabei handelt es sich um “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin”, welches an die Story und Welt des originalen Final Fantasy Games anknüpft. Es nutzt dabei das Setting des originalen Games und wandelt es in eine dunklere Fantasy Welt um. Dein Ziel als Spieler ist es, als Jack Garland gegen das Chaos zu kämpfen. Jack ist nämlich davon besessen, sämtliches Chaos zu besiegen.

Du kannst am 18. März in diese aufregende, chaotische Fantasy Welt eintauchen. Das Spiel wird auf der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und auf dem PC verfügbar sein. Auch dieses Spiel kannst du bereits auf der offiziellen Seite von Square Enix vorbestellen.

Ein Klassiker für die nächste Generation: GTA V

“Grand Theft Auto V” ist ein Spiel, welches mittlerweile wohl jeder kennt. Dieses Videospiel ist zwar schon seit einer wahren Ewigkeit auf dem Markt, doch dank seiner schon damals herausragenden Story und Grafik kann es noch heute auf dem Spielemarkt mithalten und erfreut sich großer Popularität. Im März kommt das Spiel nun endlich auch für die Konsolen der nächsten Generation heraus.

Spieler können sich also darauf freuen, das Spiel schon bald auch auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S zu zocken. Wer also seine alte Konsole nach und nach in den Ruhestand schicken will, der hat nun ein Spiel mehr, welches auch für die nächste Generation optimiert ist. GTA V kommt am 15. März für Next-Gen-Konsolen raus.

Zocke mit deinen Freunden: Tiny Tina’s Wonderlands

Bei “Tiny Tina’s Wonderland” handelt es sich primär um einen first-person shooter, welcher jedoch auch Elemente eines Action RPGs enthält. Du kannst dir deinen eigenen spielbaren Charakter erstellen, um die wundersamen Welten von Tiny Tina zu erkunden. Dabei hast du die Auswahl aus sechs einzigartigen Klassen, welche allesamt eigene Stärken und Schwächen mit sich bringen. Du kannst das Spiel mit bis zu drei Freunden online zocken, oder einen Freund zu dir einladen und das Videospiel gemeinsam im Splitscreen Modus spielen. Zusammen könnt ihr kämpfen und eure Charaktere nach und nach upgraden.

Das Spiel kommt am 25. März für fast alle Konsolen heraus. Es wird auf der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und auf dem PC verfügbar sein. Schnapp dir also deine Freunde und startet gemeinsam in dieses verrückte, neue Game. Wer auf dem PC spielen möchte, der findet das Spiel bereits jetzt im Steam Store und kann es auf die Wunschliste setzen.