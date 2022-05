Der Herr der Ringe: Gollum - Endlich ist ein Release-Datum bekannt

Der Herr der Ringe: Gollum ist ein Videospiel des deutschen Studios Daedalic Entertainment. Letztes Jahr sorgte das Spiel bei den Game Awards für Furore, als es mit einem fantastischen Trailer überzeugen konnte. Nun wissen wir schon mehr.

Der Herr der Ringe: Gollum

Es handelt sich bei diesem Spiel, ganz wie der Name es suggeriert, um ein Spiel, das uns mit nach Mittelerde nimmt. Die Story basiert auf den Büchern und Filmen des gleichnamigen Universums. Jedoch verfolgen wir in diesem Spiel nicht etwa die Story eines heldenhaften Hobbits, sondern die von Gollum. Gollum, ein Wesen, das einst ein Hobbit war, wurde von der Macht des Rings in ein Monster verwandelt. In seinem Kopf befinden sich mehrere Persönlichkeiten, doch ein Ziel haben sie alle: Der Ring muss bei Gollum bleiben.

Im Spiel begibst du dich als Gollum auf eine Reise, um genau dieses Ziel zu verfolgen. Du musst dabei umherschleichen, unentdeckt Gefahren umgehen und wichtige Entscheidungen treffen. Anders als in vielen anderen Videospielen dreht sich in “Der Herr der Ringe: Gollum” nicht alles um epische Kämpfe. Stattdessen sind deine Entscheidungen von viel größerer Bedeutung. Die meisten Entscheidungen, die du triffst, haben mit Gollums gespaltener Persönlichkeit zu tun. Welcher inneren Stimme folgst du? Welche Persönlichkeit des Monsters wird deine Entscheidung beeinflussen?

Veröffentlichungsdatum und News

Seit dem Trailer bei den Game Awards war das Team hinter “Der Herr der Ringe: Gollum” sehr leise. Dies hat für viel Spekulation gesorgt und Fans haben sich die verschiedensten Theorien zum Spiel ausgedacht. Jedoch hat das Studio nun die Stille gebrochen. In einem Tweet gab der offizielle Account des Spiels bekannt, dass es am 1. September dieses Jahres endlich so weit ist. Gemeinsam mit Gollum können Spieler dann nämlich endlich auf die Reise gehen.

Besonders Fans des Fantasy-Genres freuen sich schon immens auf den Release des Games. Es können nämlich unter anderem verschiedene Orte aus “Der Herr der Ringe” im Spiel erkundet werden. Dazu gehören Mirkwood, Moria und Mordor, doch auch andere ikonische Locations sollen im Spiel enthalten sein. Auch bekannte Charaktere sollen im Spiel ein Comeback machen. Darunter auch Gandalf, dessen Involvement bereits bestätigt ist. Ob auch Bilbo im Spiel enthalten ist, steht jedoch noch nicht ganz fest. Fans spekulieren jedoch stets, welche Charaktere genau im Spiel vorkommen könnten.

Jetzt ist jedoch klar, dass spätestens am 1. September endgültig klar ist, wer es ins Spiel geschafft hat und wer nicht. Switch Spieler müssen sich noch ein wenig länger gedulden, denn die Switch Version soll etwas später als die PC und Konsolen Versionen rauskommen. Mittlerweile ist dies jedoch fast normal, da Switch Spieler leider öfter mal länger auf Games warten müssen.