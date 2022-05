Ubisoft: Diese drei genialen Spiele kommen bald auf Gamer zu

Ubisoft ist eines der größten Publishing-Studios in der Gaming-Industrie. Mit Titeln wie „Assassin’s Creed“ und „Tom Clancy“ kennt das Studio fast jeder Gamer. Nun hat Ubisoft bekannt gegeben, welche Spiele auf jeden Fall bis zum März 2023 auf den Markt kommen sollen.

Drei Hoffnungsträger für Ubisoft

Natürlich plant Ubisoft mehr als nur drei Spiele innerhalb des nächsten Jahres zu veröffentlichen. Jedoch sind darunter genau drei Titel, die dem Studio mächtig Geld in die Kassen spülen sollen. Es handelt sich dabei also um die größten Titel, die Ubisoft aktuell zu bieten hat. Doch welche Spiele sind es und warum genau betont das Studio sie so sehr?

Die drei neuen Spiele sind vielfältig und spannend.

Die Antwort auf diese Frage ist recht simpel. Es handelt sich bei diesen drei Spielen um besonders große IPs. IP steht hier nicht etwa für eine Internet-Adresse, sondern für Intellectual Property. Wenn ein Studio eine IP besitzt, dann hat es das alleinige Recht, Spiele unter dem Namen der IP zu veröffentlichen. Oft sind besonders profitable IPs daher stark umkämpft und wechseln für enorme Beträge den Besitzer.

Ubisoft setzt seine Hoffnungen nun auf seine drei Top-IPs, “Avatar: Frontiers of Pandora”, “Mario + Rabbids: Spark of Hope” und “Skull and Bones”. Während der letzte Titel vielleicht noch nicht jedem etwas sagt, sind die ersten beiden wohl mittlerweile weltbekannt. Kein Wunder also, dass Ubisoft so viel Hoffnung in diese Spiele setzt.

Avatar: Frontiers of Pandora

Bei “Avatar: Frontiers of Pandora” handelt es sich um ein Spiel, das im Universum des Avatar-Films von James Cameron spielt. Mit seinem Film “Avatar” erzielte der Regisseur im Jahr 2009 massive Erfolge. Der Film erwies sich nicht nur als revolutionär und technisch extrem fortgeschritten, sondern schien auch den Zuschauern sehr gut zu gefallen. Die bunte Welt der blauen Wesen zog Millionen Menschen in ihren Bann und nun soll sie noch einmal zum Leben erweckt werden. Diesmal jedoch interaktiver als je zuvor in einem Open-World Game, das dich in diese faszinierende Welt eintauchen lässt. Für das Spiel wird ein Release gegen Ende 2022 erwartet, was perfekt mit der Veröffentlichung des zweiten Films übereinstimmt. Dieser soll nämlich ebenfalls Ende 2022 ins Kino kommen.

Eins ist also wohl klar: Das Avatar-Franchise hat gerade erst begonnen. Fans auf der ganzen Welt sind gespannt darauf, wohin sowohl der nächste Film, als auch das Videospiel uns führen werden. Über die Story des Spiels ist bereits bekannt, dass es dich in die Rolle eines Na’vi eintauchen lässt. Die Na’vi sind die blauen Wesen, die wir bereits aus dem Film kennen. Die Story des Games soll aber unabhängig von den Hollywood-Blockbustern erzählt werden, was jedem Nutzer den Einstieg in das Franchise ermöglicht.

Tauche in die magische Welt des Universums von Avatar ein.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Bei diesem bunten, lustigen Spiel handelt es sich um ein Nintendo Switch Exclusive. „Mario + Rabbids: Sparks of Hope“ stellt die Fortsetzung zu “Mario + Rabbids: Kingdom Battle” dar, das von Fans sehr positiv in Empfang genommen wurde. Das Spiel ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das jedoch im Vergleich zum Vorgänger eine Änderungen hat. So soll zum Beispiel das Gameplay maßgebliche Änderungen bekommen. Auch auf neue Charaktere können sich Spieler freuen. Ähnlich wie “Avatar: Frontiers of Pandora” soll auch dieses Spiel Ende 2022 auf den Markt kommen.

Skull & Bones

“Skull & Bones” ist wohl das am wenigsten bekannte der drei Spiele. Es ist nämlich ein brandneues Piraten-Spiel, welches schon seit Jahren in der Entwicklung feststeckt. Leider passiert dies in der Videospielindustrie immer häufiger und gerade während der Pandemie kam viel durcheinander. Mittlerweile soll das Spiel jedoch auf der richtigen Spur sein und noch im ersten Quartal von 2023 auf den Markt kommen. Wenn Ubisoft Recht behält, dann soll das Spiel sogar noch vor dem 31. März 2023 fertig sein. Nach all den Jahren, die das Spiel bereits in der Entwicklung ist, ist es auch langsam Zeit für die Fertigstellung. Doch wie immer gedulden sich Fans lieber, als dass sie am Ende mit einem unfertigen Produkt konfrontiert sind. Gute Spiele benötigen nämlich viel Zeit, die sich Studios auch nehmen sollten, um ihr Bestes zu geben.