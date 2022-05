Epic Games Store - Diese Spiele gibt es bald kostenlos

Nur noch bis zum 26. Mai um 17:00 Uhr hast du die Möglichkeit, dir “Borderlands 3” im Epic Games Store komplett kostenlos zu sichern. Danach wird das Game von einem neuen, mysteriösen Spiel abgelöst, welches dann wieder eine Woche lang kostenlos angeboten wird.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: Borderlands 3

Dieses ehemalige Mystery-Spiel war das Warten auf jeden Fall wert. Beim kostenlosen Spiel dieser Woche handelt es sich nämlich um “Borderlands 3”. Das Spiel ist der dritte Teil des Shooter-Looter-Klassikers, der dich mit unzähligen neuen Waffen und einem total verrückten Abenteuer versorgt. Dazu kommt noch, das Sektenführer aus dem Weltraum deine Heimat erobern wollen. Das kannst du natürlich nicht zulassen, also geht es darum, dich und deine Heimat so gut wie nur möglich zu verteidigen.

In Borderlands 3 erkundest du völlig neue Welten, die selbst Spieler der ersten beiden Teile noch nicht kennen. Dazu gehören Wüsten, zerstörte Städte, aber auch Sumpf und Flusslandschaften, die du vor den Sektenführern verteidigen musst. Außerdem kannst du das Spiel nicht nur alleine, sondern auch mit Freunden spielen. Sichert euch also beide eine Kopie und lasst den verrückten Koop-Spaß beginnen.

Nur noch bis zum 26. Mai um 17:00 bekommst du das geniale Spiel, das normalerweise satte 60 Euro kostet, im Epic Games Store kostenlos. Zögere also nicht und sicher dir den verrückten Shooter jetzt, solange er noch kostenlos verfügbar ist.

Bald kostenlos: Ein mysteriöses Spiel

Auch diese Woche verbirgt sich im Epic Games Store wieder ein mysteriöses Spiel, das ab dem 26. Mai kostenlos ist. Bisher ist noch nichts über die Identität des Mystery-Games bekannt, doch eins ist wohl klar: Hinter dem Vorhang verbirgt sich wahrscheinlich ein super Spiel, das Fans ganz sicher begeistern wird. So wie diese Woche auch handelt es sich beim nächsten mysteriösen Spiel vermutlich um ein teures AAA-Game.

Solange wir noch auf weitere Infos warten, empfehlen wir dir, den Epic MEGA Sale anzuschauen. Hier findest du aktuell Massen an Spielen im Epic Games Store stark reduziert. Darunter sowohl Triple A Titel, wie auch Indie-Games und fast alle sonstigen Genres. Falls du es also kaum abwarten kannst, ein neues Spiel in deinen Händen zu halten, dann findest du in diesem Sale ganz sicher ein Spiel für dich. Der MEGA Sale geht noch bis zum 16. Juni.