Marvel: Dieses neue Videospiel könnte Hearthstone ablösen

Marvel Snap, so soll das neue virtuelle Kartensammelspiel von Marvel heißen. Doch was steckt genau hinter dem Hearthstone Konkurrenten?

Marvel Snap vs Hearthstone

Bei Marvel Snap handelt es sich um ein virtuelles Kartensammelspiel, ähnlich wie das überaus beliebte und bekannte Hearthstone. Es soll in dem Spiel vor allem um schnelle 1v1 Battle gehen, in denen die von Spielern gesammelten Karten zum Einsatz kommen. Ganz im Sinne von Marvel, können Fans auch diesmal mit einem bunten Spiel mit unglaublicher Diversität rechnen. Dabei dürfen natürlich auch die beliebtesten Charaktere des Franchises auf keinen Fall fehlen.

Es handelt sich bei Marvel Snap außerdem um ein Mobile Game, doch eine PC-Version des Spiels befindet sich laut den Developern bereits in der Entwicklung. Die Entwickler beschreiben das Spiel zudem, als das schnellste Kartenspiel überhaupt. Jede Runde soll nur etwa 3 Minuten dauern und ein Match besteht aus jeweils drei Runden. Diese drei Runden finden an verschiedenen Orten statt, beispielsweise Wakanda, Hala und der Hellfire Club. Dabei hat jede Location ganz eigene Attribute, die die gespielten Karten beeinflussen können. Es ist obendrein schon jetzt bekannt, dass es verschiedene Versionen der gleichen Charaktere gibt. So gibt es beispielsweise einen original Captain America, aber auch eine Comic-Version, die andere Attribute aufweist.

Dies sorgt dafür, dass selbst der gleiche Charakter auf verschiedenste Art und Weise gespielt werden kann. Besonders relevant ist dies, da die Anzahl an Charakteren im Marvel Universum nunmal begrenzt ist.

Release und weitere Features

Ein genaues Datum zum Release ist leider noch nicht bekannt. Dennoch scheinen die Developer extrem begeistert von ihrem Spiel zu sein. So haben sie bereits offenbart, dass das Spiel beim Release rund 150 Karten haben soll. Jedoch sollen im Laufe des Spiels immer mehr Karten durch Events und verschiedene Seasons eingeführt werden. Die Karten verfügen außerdem über 3D Animationen, die die besonderen Talente der Charaktere veranschaulichen. Auch ikonische Voice-Lines sind im Spiel enthalten.

Des Weiteren sind wohl viele Fans erleichtert zu hören, dass sämtliche Karten ohne Microtransactions sammelbar sind. Ob das Spiel dennoch optionale Microtransactions enthält, ist noch nicht bekannt. Es lässt sich nur hoffen, dass das Team von einer Pay-to-Win Mechanik absieht und das Spiel so fair wie nur möglich gestaltet ist. Die Early-Access Version des PC-Ports für das Spiel soll außerdem zum gleichen Zeitpunkt verfügbar sein, wie der offizielle Launch der Mobile Version. Bereits jetzt können sich Fans für die geschlossene Beta der Handyversion des Spiels anmelden, um schon im Voraus einen Blick auf das Game zu werfen.