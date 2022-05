Need for Speed ist endlich zurück: Doch es wird ganz anders als gedacht

Die Need for Speed Reihe hat in den vergangenen Jahren kräftig geschwächelt. Vergangene Titel erreichten nur durchschnittliche oder gemischte Bewertungen und Spieler wandten sich anderen Autorennspielen zu. Nun soll die NFS Reihe einen Aufschwung bekommen.

Der Downfall von Need for Speed

Die Qualität der Need for Speed Spiele hat in den vergangenen Jahren massiv abgenommen. Viele Fans sahen sich enttäuscht und die Spiele kamen einfach nicht so gut an, wie sie es einmal getan haben. Dies lag vor allem daran, dass die NFS Reihe an ein Studio gegeben wurde, welches der Reihe scheinbar einfach nicht gewachsen war. Es handelte sich dabei um Ghost Games, ein schwedisches Studio, welches die Reihe 2013 übernommen hatte.

Das Studio wurde nun zurückbenannt in EA Gothenburg und die Need for Speed Reihe bekommt Verstärkung von anderen Studios. Dazu gehört beispielsweise Codemasters, welche erst kürzlich von EA erstanden wurden. Bei Codemasters handelt es sich um das Studio hinter bekannten und äußerst beliebten Rennspielen wie Dirt, F1, Grid und Colin McRae Rally. Man hofft, dass durch die Partnerschaft der Studios ein Need for Speed entsteht, welches der Reihe gerecht wird.

Das Studio hinter Dirt, Codemasters, arbeitet nun am nächsten Need for Speed.

Manche Fans sind skeptisch und glauben noch nicht ganz an die glamouröse Wiederbelebung des Franchises, während andere bereits jetzt gespannt warten. Zum großen Konsolen-Titel, an dem die Studios wohl aktuell arbeiten, ist noch nicht viel bekannt. Doch Need for Speed gibt es auch schon seit Längerem auf dem Handy und nun scheint es dort ein brandneues Spiel zu geben.

NFS Gameplay auf dem Handy

“Need for Speed: No Limits” war EAs erster Einstieg in das Mobile Genre mit NFS. Es handelte sich dabei um ein kostenloses Spiel, welches auf Android und iOS Handys spielbar ist. Das Spiel kam 2015 auf den Markt und obwohl es noch Updates erhält, scheint sich das Team hinter dem Spiel auf etwas anderes zu fokussieren. Nun ist klar, worum es sich dabei handelt.

Auf Reddit teilte ein User mit dem Namen “Clxbsport” nun nämlich erste Einblicke in ein brandneues NFS Mobile Game. In dem 45 Sekunden Clip sind verschiedene Autos in einem Rennen durch eine Stadt zu sehen. Wir bekommen dabei einen Einblick in das Rennen bei Tag und bei Nacht. Das Spiel ist laut dem User von der Firma Tencent entwickelt, welche weltweit für ihre Mobile Games bekannt ist. Da das Spiel jedoch noch nicht offiziell von EA angekündigt wurde, mangelt es Spielern noch an wichtigen Informationen. Ob das Spiel beispielsweise einen Story-Modus hat, ist noch nicht bekannt.

Jedoch sind Fans schon jetzt überwiegend positiv gestimmt. Das Spiel läuft in der Gameplay-Vorschau flüssig und sieht grafisch sehr ansprechend aus. Wie das Endprodukt jedoch final aussieht, kann noch keiner sagen. Fans sind außerdem überrascht, denn erst kürzlich kam ans Licht, dass EA am nächsten, großen Konsolenspiel von Need for Speed arbeitet. Das ein Mobile Game nun eventuell schon davor rauskommt, konnte nicht vorhergesehen werden. Auch ob es sich wie beim Vorgänger um ein Free-to-Play Game handelt, ist noch nicht bekannt.