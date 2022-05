Amazon: Diese kostenlosen Spiele und Vorteile gibt es im Mai

Prime Gaming ist der Game-Store von Amazon. Wer eine Prime Mitgliedschaft besitzt, bekommt hier monatlich kostenlose Spiele und viele weitere In-Game-Boni zusätzlich geschenkt. Wir zeigen dir hier unsere Favoriten unter den Gratis Games und eine Auswahl an Loot und Co, die es ebenfalls im Mai kostenlos gibt.

Game Highlight bei Amazon: Dead Space 2

Bei Dead Space 2 handelt es sich um die Fortsetzung des absoluten Klassikers Dead Space. Schlüpfe einmal mehr in die Rolle von Isaac Clark und erkunde “The Sprawl”, eine Gegend ohne Schwerkraft. Hier findest du heraus, was wirklich hinter den Necromorph steckt, welche das Raumschiff im ersten Dead Space befallen haben. Doch was hat Unitology mit dem Ganzen zu tun? Wenn du ein Fan von Dead Space oder Science Fiction im Allgemeinen bist, dann sicher dir auf jeden Fall diesen Monat Dead Space 2. Das Spiel ist ein Muss für Fans des Genres und gehört für viele Gamer einfach dazu.

Prime Gaming: The Curse of Monkey Island

The Curse of Monkey Island ist der dritte Teil der Reihe von LucasArts. Guybrush Threepwood kehrt zurück und erhebt einmal mehr sein stumpfes Schwert und den Krummsäbel, um LeChuck das Ende zu bereiten. LeChuck ist der dämonische Pirat, welcher Guybrush bereits in den vorherigen Teilen des Spiels gefangen genommen und verflucht hat. Nun ist es an der Zeit, ihn auch wirklich ein für alle Male zu besiegen und seinen Schatz zu plündern.

Diese Spiele gibt es im Mai mit Prime Gaming.

Game Highlight: Shattered – Tale of the Forgotten King

In diesem Action-RPG dreht sich alles um eine längst vergangene Welt, welche droht auseinanderzufallen. Der alte König ist nämlich verschwunden und ohne ihn stürzt die Welt in unkontrollierbares Chaos. Es liegt an dir, die Realität einmal mehr zu rekonstruieren, indem du dein Können in diesem Open-World-Platformer unter Beweis stellst. Kannst du es schaffen, diese alte Welt zu retten, bevor sie dem Abgrund endgültig verfällt?

Loot und Co. mit Amazon Prime Gaming

Natürlich gibt es auch im Mai wieder eine ganze Reihe cooler Boni für Nutzer von Amazon Prime Gaming. Diese Boni sind in den verschiedensten Spielen gültig und wechseln regelmäßig. Es lohnt sich also in jedem Fall, immer mal wieder vorbeizuschauen. Diesen Monat kannst du insbesondere ein Bonus-Pack für Lost Ark abholen, welches dich mit einer besonderen Aura und In-Game Währung versorgt. Auch für Lords Mobile gibt es ein interessantes Angebot, welches dich mit verschiedenen Loot-Items und einem Boost deiner Armeegröße versorgt.

Zu den Klassikern gehören mittlerweile schon GTA Online, welches auch diesen Monat wieder Boni durch Prime Gaming mit sich bringt. Auch für Battlefield 2042 gibt es ein kostenloses Angebot. Natürlich bleibt auch Apex Legends nicht ohne seine eigene Kooperation mit dem Gaming Store von Amazon. Alle anderen Angebote findest du wie jeden Monat auf der offiziellen Seite von Amazon Prime Gaming.