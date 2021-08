Zombies im Ersten Weltkrieg? In "Call of Duty: Vanguard" kollidieren Welten

Das bietet die Einzelspieler-Kampagne

Am 19. August hat die offizielle Website von „Call of Duty“ die Erscheinung seines neuesten Ablegers Preis gegeben. Mit “Call of Duty: Vanguard” bist du mitten im Geschehen, wenn die Spezialeinheit das Licht der Welt erblickt. Dem Verlauf der Geschichte kannst du mit der Einsatzgruppe 1 in der Einzelspieler-Kampagne eine komplett andere Richtung geben. An vier Fronten hast du die Gelegenheit zum Kriegshelden zu werden. Als

Soldat Lucas Riggs der Achten Britischen Armee

Sergeant Arthur Kingsley der Britischen Armee

Lieutenant Wade Jackson der US Navy

Lieutenant Polina Petrova der Roten Armee

kannst du in den Kampf ziehen. Jeder von ihnen fällt in die Gefangenschaft der Achsenmächte und arbeitet sich mit deiner Hilfe zum Operator auf, der die Grundlage für die modernen Spezialeinheit-Soldaten bildet. Ob an der West- und Ostfront in Europa oder im Kampf um die Kolonialherrschaft in Nordafrika – in “Call of Duty: Vanguard” hast du die Möglichkeiten alle Taktiken der Kriegsführung, egal ob in der Luft, zu Wasser oder Land, anzuwenden.

Am 5. November steht die weltweite Veröffentlichung an. Mehr Informationen zum Zugang zur offenen Beta werden ebenfalls bald bekanntgeben.

Der Multiplayer kommt mit verbessertem Modus

Auch “Call of Duty: Vanguard” bietet Spielern ein einzigartiges Multiplayer Erlebnis. Insgesamt stehen 20 verschiedene Karten zur Verfügung. Der den Vorgängern getreue Ego-Shooter ist mit neuen Funktionen bestückt. Ein aufgerüstetes Waffenschmied- und Kalibersystem sind somit eingeführt worden, genauso wie “Champion Hill”. Dabei handelt es sich um einen weiterentwickelten 2-gegen-2-Feuergefecht-Modus, der bereits aus “Modern Warfare” bekannt ist. Im Detail treten acht Teams im direkten Duell gegeneinander an. Nach dem Last-Man-Standing Prinzip entscheidet sich der Kampf.

Zombies und “Call of Duty”?

Die “Treyarch Studios” bringen erneut frischen Wind in die “Call of Duty” Welt. Mit dem Zombies-Modus sind deine Feinde nicht mehr ausschließlich menschlich. Neben einer angepassten und dem Charakter des Modus angemessenen Steuerung greift die Story das Geschehen von “Black Ops Cold War” und seines größten Widersachers dem „Dunkel Äther“ auf. Der erste Zombies-Modus war dagegen ursprünglich 2008 in “Call of Duty: World at War” eingeführt worden.

„Call of Duty“ zeigt mit „Vanguard“ erneut all sein Können – diesmal im 1. Weltkrieg.

Mehr Informationen zum Zombie Modus soll laut der offiziellen Call of Duty Website gegen Halloween veröffentlicht werden. Außerdem habe man das technische Grundgerüst von “Modern Warfare” weiter ausgereift und biete Fans so das “fortschrittlichste Call of Duty-Erlebnis aller Zeiten”. Auf eine plattformübergreifende Unterstützung bei der Spieler jeglicher Konsolen und Geräte zusammen spielen können und auf viele neue Karten, Events und Modi nach der Veröffentlichung, kannst du gespannt sein. Auch das Battle Pass-System wird Teil des Games, welches euch mit neuen Items und Inhalten dafür belohnt, dass ihr spielt. Sobald neue Informationen zum Game und der offenen Beta bekannt gemacht werden, erfährst du es hier.