Red Dead Online - Die besten Tipps für Anfänger

Red Dead Online ist ein Spiel, das besonders gemeinsam mit Freunden Spaß macht. Doch um alle Features genießen zu können, musst du dich zunächst im Spiel zurechtfinden und den Anfang schaffen. Ein paar Tipps, um dir dies zu erleichtern, zeigen wir dir hier!

Nummer 1: Erledige die Story-Quests!

Wie viele andere möchtest du das Story-Tutorial am Anfang des Spiels wahrscheinlich am liebsten einfach überspringen. Immerhin spielst du den Online-Modus vermutlich für die kompetitiven und Rollenspiel-Aspekte der Online-Erfahrung, nicht aufgrund der vom Spiel gegebenen Story. Doch tu das nicht! Auch wenn du zuvor bereits die Story von Red Dead Redemption 2 gespielt hast, kann dir das Tutorial noch hilfreiche Tipps für deinen Start in Red Dead Online bieten.

Doch nicht nur das, neben wichtigen Hinweisen ist es auch aus anderen Gründen sinnvoll, zumindest die Anfänge der Story-Quests zu spielen. Sie bringen dir gerade als Anfänger gutes Geld ein, das du im Verlauf des Spiels für bessere Waffen und Ausstattung benötigst. Außerdem ermöglichen es dir die Story-Quests, schnell ein paar Ränge aufzusteigen, was deinen Start ins Spiel immens erleichtern wird. Hol dir also wenn nötig ein paar Freunde zu Hilfe und arbeite zumindest die Anfänge der Story ab.

Nummer 2: Setz dein Geld sinnvoll ein!

Deinen Charakter mit einem coolen Outfit zu versehen und dir direkt zu Anfang ein schickes Pferd zu kaufen mag verführerisch sein, doch warte damit lieber! Im Verlauf des Spiels wirst du genug Geld verdienen, um deinen Charakter stylisch aussehen zu lassen. Jedoch gibt es gerade zu Beginn des Spiels viel wichtigere Dinge, für die du dein hart verdientes Geld ausgeben solltest.

Du kannst dir im späteren Verlauf des Spiels so viele Pferde und Outfits holen, wie du möchtest. Doch setz dein Geld zuerst sinnvoll ein!

Hierzu gehören sowohl wichtige Waffen, wie eine Schrotflinte und ein Gewehr für die Jagd, als auch essentielle Upgrades für dein Camp und Verpflegung für deinen Charakter. Auch wenn du endlich genug Gold angespart hast um dir deine ersten Rollen zu kaufen, wirst du um jeden Cent für Upgrades dankbar sein. Viele Spieler haben ihr Geld und Gold zu Beginn des Spiels aus dem Fenster geworfen. Dies führt dazu, dass du am Ende dazu verleitet wirst, dein reales Geld ins Spiel zu investieren. Dies ist natürlich okay, doch solltest du von Beginn an versuchen, genau das zu vermeiden.

Nummer 3: Wie verdiene ich Gold?

Wie du vielleicht bereits gemerkt hast, gibt es in Red Dead Online zwei verschiedene Währungen. Eine davon ist das normale Geld in Form von Dollern, die andere ist Gold. Während du Geld fast überall hinterhergeschmissen bekommst, ist es um einiges schwieriger, an Gold zu kommen. Zu Beginn des Spiels brauchst du Gold vor allem dafür, neue Rollen freizuschalten.

Deine zwei wichtigsten Gold-Quellen ganz am Anfang sind sowohl Schatzkarten, die du als Belohnung und durch Quests erhältst, sowie die täglichen Aufgaben. Auch durch Missionen von NPCs kannst du kleine Mengen an Gold gewinnen. Halte also immer die Augen auf der Suche nach random Missionen auf! Hast du es einmal geschafft dir 20 Goldbarren zu erarbeiten, so kannst du auch schon deine erste Rolle freischalten. Doch die Auswahl ist groß, welche Rolle solltest du also als erstes kaufen?

Nummer 4: Wähle die richtige Rolle

Letzten Endes kannst du mit jeder Rolle gutes Geld verdienen und an Erfahrung gewinnen. Einige Rollen haben jedoch eine steilere Lernkurve und verlangen mehr zeitliches Investment als andere.

Darum empfehlen wir dir, besonders zu Anfang eher von der Naturkundler-Rolle und dem Händler-Dasein abzusehen. Stattdessen empfehlen sich zu Beginn besonders die Kopfgeldjäger-Rolle und die des Sammlers. Doch warum?

Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Kopfgeldjäger-Rolle ist es, dass du durch sie zusätzliches Gold verdienen kannst. Mit diesem Gold kannst du dann wiederrum weitere Rollen freischalten. Viele Guides raten dir von daher, zuerst diese Rolle freizuschalten. Jedoch sind wir der Meinung, dass auch die Sammler-Rolle von Vorteil sein kann.

Spielst du die Sammler-Rolle nämlich mithilfe der Online-Karte, welche dir Aufschluss über die Position verschiedener Collectibles gibt, so kannst du mit dieser Rolle nicht nur sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Nebenbei bringt die Sammler-Rolle nämlich auch noch eine ganze Menge Erfahrungspunkte mit sich. Du wirst also besonders zu Beginn gradezu durch die Ränge fliegen. Ist dir dies wichtig und du hast kein Problem damit eventuell ein bisschen Gold für reales Geld zu kaufen, dann können wir dir die Sammler-Rolle nur ans Herz legen.

Nummer 5: Die richtigen Mitspieler

Dieser Tipp ist leider großteils auf Glück basierend. Wie in jedem anderen Videospiel kannst du auch in Red Dead Online auf solche und solche Mitspieler treffen. Scheu dich nicht davor auf andere Spieler zuzugehen, doch sei vorsichtig. Nicht jeder Cowboy im wilden Westen von Red Dead Online hat gute Intentionen!

Viele Spieler nehmen den Rollenspiel-Aspekt des Spiels sehr ernst. Sei also darauf vorbereitet, dass du von einer Bande fremder Spieler überfallen, oder gar ausgetrickst wirst. Fühlst du dich in einer Lobby unwillkommen, oder wirst konstant belästigt, dann ist es keine Scham einer neuen Lobby beizutreten, oder dich in den Passiv-Modus zu versetzen. Red Dead Online kann auch vollkommen alleine gespielt werden. Wähle also die Spielart aus, welche dir persönlich am meisten Freude am Spiel bereitet und fühl dich zu nichts gezwungen!

Red Dead Online macht Spaß, ob alleine oder mit Freunden.

Solltest du die hier aufgelisteten Tipps befolgen, dann kann bei deinem Start im wilden Westen eigentlich kaum etwas schiefgehen. Also worauf wartest du noch? Starte mit Red Dead Online in den wilden Westen durch und erobere das gesetzlose Land für dich!