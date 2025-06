Mit dem Handy fotografieren: 10 geniale Tipps für perfekte Bilder

Ein Foto ist heute in Sekundenbruchteilen gemacht – und genauso schnell ist es auch geteilt, verschickt oder gepostet. Pro Tag landen fast 100 Millionen Fotos bei Instagram; mehr als 350 Millionen bei Facebook. Zudem kommunizieren die meisten Menschen heute mit Fotos – etwa über WhatsApp – und fotografieren unheimlich viele alltägliche Situationen und Gegenstände. Doch über die Bildqualität machen sich die wenigsten Gedanken. Dabei musst du keine 2.000 Euro teure Kamera haben, um ein tolles Foto machen zu können. Mit einem Smartphone schaffst du das auch – wenn du die folgenden 10 Tipps beachtest.

Saubere Kameras

Es ist nicht nur das Display des Smartphones, das durch die Bedienung ständig mit einem Fettfilm überzogen ist. Auch auf dem Abdeckglas der Kamera hinterlassen Finger Abdrücke und können Fotos unscharf oder leicht milchig machen. Kurz mit einem Kleidungsstück drüber putzen und schon wird das Bild besser.

Fotografieren mit dem Smartphone: Hier das Apple iPhone 14 Pro

Viel Licht hilft viel

Licht ist der beste Freund des Fotografen. Je mehr, desto besser. Bei wenig Licht kommen Smartphone-Kameras an ihre Grenzen. Fotos rauschen und werden durch zu lange Belichtungszeiten unscharf.

Bild mit starken Kontrasten

Zu verschiedene Tageszeiten lassen sich unterschiedliche Fotos machen. Fotografierst du eine Landschaft bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wird das Motiv durch die tief stehende Sonne eine andere Stimmung haben als mittags, wenn die Sonne hochsteht. Hier kannst du besser mit Kontrasten und Schatten arbeiten. Bei bewölktem Himmel hingegen sehen Porträts besser aus, als bei Sonnenschein, da etwa die Nase keinen harten Schatten ins Gesicht wirft. Probier es aus.

Blitz aus

Nahezu jedes Smartphone besitzt eine LED neben der Kamera, die vielen nicht nur als Taschenlampe dient. Sie unterstützt dich auch beim Fotografieren in der Dunkelheit. Du fragst dich, wann du den Blitz einschalten solltest? Im Grunde: nie. Einzige Ausnahme: Du willst ein Dokument mit dem Handy scannen oder es ist so dunkel, dass du die Hand vor Augen nicht sehen kannst.

Fotografieren mit dem Handy: Blitz aus!

Anderenfalls macht der Blitz ein Foto meist nur schlechter. So werden fotografierte Personen vollkommen überbelichtet dargestellt und sehen dadurch unnatürlich aus. Oder – das hast du vielleicht schon mal auf einem Konzert gesehen – der Blitz belichtet den aufgewirbelten Staub oder die Objekte in unmittelbarer Nähe, während nur fünf Meter entfernte Objekte, wie die Band auf der Bühne, nichts vom Licht abbekommen.

Bei wenig Licht fotografieren: Hilfs-Stativ suchen

Du willst trotzdem ein Foto in dunkler Umgebung oder bei Nacht machen? Viele hochpreisige Smartphones haben heute bereits ziemlich gute Nachtmodi. Damit lassen sich teilweise beeindruckende Fotos machen.

→ Fotos mit Langzeitbelichtung: Geniale Kamera-Tricks für iPhone und Android

Hat dein Smartphone keinen Nachtmodus, kannst du dir in der Dämmerung mit einem Stativ oder auch einem Selfiestick Stabilität verschaffen. Hast du beides nicht dabei, halte das Smartphone mit beiden Händen fest und lehne dich an eine Mauer, einen Baum oder ein Gebäude an. Darüber hinaus kannst du deine Arme abstützen oder – noch besser – das Smartphone an eine feststehende Fläche wie eine Tischkante oder ein Autodach halten, um es zu stabilisieren. So bekommst du ein deutlich schärferes Foto. Grundsätzlich solltest du das Handy beim Fotografieren stets mit beiden Händen festhalten. Das verleiht mehr Stabilität und die Bilder werden so immer schärfer sein.

Smartphone auf Stativ

Vermeide den Digitalzoom

Auch das sieht man oft auf Konzerten: Jemand fotografiert die Band aus der zehnten Reihe und benutzt dabei den Zoom seines Smartphones, um den Sänger oder Gitarristen größer auf dem Bild zu haben. Hat das Smartphone kein dediziertes Teleobjektiv, wird das Resultat in den meisten Fällen matschig und unansehnlich sein. Im Umkehrschluss kann man übrigens auch ein Foto machen und anschließend auf dem Display des Handys hineinzoomen. Das Ergebnis ist fast identisch.

Unser Tipp: Nicht zoomen, sondern bewegen und zum Motiv hingehen. Das ist auf einem Konzert vielleicht nicht ganz einfach, lässt sich ansonsten aber fast überall umsetzen. Wie groß der Unterschied zwischen einem Foto mit und ohne Digitalzoom sein kann, zeigt das folgende Beispiel:

Links ohne Zoom, rechts mit etwa 10-fachem Digitalzoom fotografiert

Probiere beim Fotografieren neue Sachen aus

Dein Smartphone kann HDR-Aufnahmen, hat einen AI-Modus oder eine verstellbare Blende? Womöglich hat es auch einen speziellen Porträtmodus oder eine Monochrom-Einstellung, mit der du in Schwarz-Weiß fotografieren kannst? Probier all diese Sachen mal aus. Je besser du dich mit der Kamera auskennst und je mehr Fotos du machst, umso besser werden deine Bilder im Laufe der Zeit.

Pro-Modus nutzen?

Die Kamera in deinem Smartphone ist meist innerhalb weniger Sekundenbruchteile einsatzbereit. Einstellungen wie der Weißabgleich, ISO-Wert oder die Belichtung werden dabei meist automatisch vorgenommen. Du musst noch nicht einmal wissen, dass ISO für Lichtempfindlichkeit steht. Zwar gibt es oft einen manuellen Modus, mit dessen Hilfe du den Fokus selbst definieren oder die Belichtungszeit frei einstellen kannst. Die Software der meisten Smartphones ist heute aber bereits so gut, dass du im manuellen Modus kaum ein besseres Foto machst.

Pro-Modus und Gitter mit Drittelregel mit dem Smartphone fotografieren

Möchtest du ein Foto jedoch im Nachhinein aufwendig bearbeiten, bietet sich der Pro-Modus an. Du bekommst hier nämlich RAW-Dateien geliefert, die deutlich mehr Bildinformationen enthalten als ein JPG-Foto.

Bildgestaltung: Goldener Schnitt, Drittelregel und Co.

Zur Bildgestaltung gibt es ganze Bücher. Hier in zwei Absätzen alles dazu zu sagen, ist unmöglich. Deshalb beschränken wir uns auf ein paar wesentliche Dinge. Das einfachste Mittel, um ein Bild interessanter erscheinen zu lassen, ist, das Objekt nicht in die Mitte des Bildes zu setzten, sondern links oder rechts daneben – in den Goldenen Schnitt.

Kenne die Regeln der Bildgestaltung

Die Drittelregel und der Goldene Schnitt sind recht ähnlich und unterteilen ein Bild mehr oder weniger in neun gleich große Felder. Platzierst du dein Hauptobjekt auf einem dieser Schnittpunkte oder entlang einer Linie, wirkt das Foto interessanter – manche würden sagen: schöner.

→ Bewerbungsfotos mit dem Handy: So einfach ist es

Ein virtuelles Raster kannst du in den Kameraeinstellungen deines Smartphones einschalten. Das hilft dir bereits während der Aufnahme das Objekt richtig zu platzieren oder den Horizont in die Waage zu bringen, was im Übrigen ein weiterer Tipp ist. Wir empfehlen dieses kurze Video des berühmten Fotografen Steve McCurry, das einige Regeln sehr einfach verdeutlicht und zeigt, welche Wirkung sie auf Fotos haben. Und hier zeigen wir dir die wichtigsten 7 Regeln der Bildgestaltung. Anschließend werden deine Fotos deutlich besser – versprochen!

Schalte beim Fotografieren GPS ein

Du hast deine Standort-Option aufgrund einer längeren Akkulaufzeit ausgeschaltet? Beim Fotografieren solltest du darüber nachdenken, GPS einzuschalten. Der Grund dafür ist simpel: Irgendwann möchtest du vielleicht wissen, wo genau ein bestimmtes Porträt einer Person oder ein Bild einer überwältigenden Landschaft entstanden ist. Dein Smartphone speichert die Koordinaten, wenn du es ihm erlaubst und deinen Standort einschaltest. So kannst du später sehen, wo genau das Bild entstanden ist.

Beim Fotografieren mit dem Smartphone: Standort einschalten. Foto mit GPS-Koordinaten gespeichert – Ansicht bei Google Fotos

Fotos bearbeiten

Instagram machte Filter populär. Mittlerweile gibt es unzählige Apps, die deinem Foto einen bestimmten Look geben. Auch in der Software einiger Smartphone-Kameras findest du Filter, mit denen du deine Bilder nostalgischer aussehen und Farben wärmer oder kühler einstellen kannst.

Mit Darktable kannst du deine Bilder kostenlos und professionell bearbeiten

Darüber hinaus gibt es viele Apps, mit denen du Feinheiten verbessern und so eigene Templates und Filter kreieren kannst. Wir empfehlen für die sanfte Bildbearbeitung Snapseed – eine kostenlose App, die es für Android und iOS gibt und die bei der Stiftung Warentest als Testsieger hervorging. Ebenfalls ausprobieren kannst du Adobe Lightroom. Beide Apps funktionieren recht ähnlich.

→ Schärfer, schöner und superschnell: So einfach machst du deine Bilder noch besser

Natürlich gibt es noch viele weitere Anwendungen, mit denen sich Gesichter retuschieren, Hintergründe verändern oder spielerische Elemente in Fotos hinzufügen lassen. Doch das gehört dann nicht mehr zur Fotografie.