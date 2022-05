Cyberpunk und Fortnite im Visier: Dieser Star-Regisseur greift mit eigenem Game an

Neill Blomkamp ist aktuell einer der anerkanntesten Science-Fiction Regisseure. Mit Filmen wie District 9, Chappie und Elysium lenkte er weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Nun wagt er den Schritt in die Videospiel-Branche mit seinem Battle-Royale Shooter “Off the Grid”.

Das Spielprinzip von Off the Grid

Battle Royale Spiele sind wohl mittlerweile jedem bekannt. Ein paar Namen, die die meisten kennen sind Fortnite, PUBG und Call of Duty: Warzone. Doch der Regisseur Neill Blomkamp möchte nun mit seinem eigenen Spiel namens “Off the Grid” einen neuen Spin in das Genre bringen. Sein Spiel soll sich nämlich von allen anderen Battle Royale Shootern maßgeblich unterscheiden.

Sein Ziel ist es nämlich, Battle Royale und eine starke, packende Story zu verbinden. Das Spiel soll zwar sämtliche Action-Elemente des Genres beibehalten, aber ebenso eine Story erzählen, die das Spiel vorantreibt und interessant macht. Sie soll bei “Off the Grid” der Hauptfokus sein. In anderen Battle Royale Spielen gibt es oftmals überhaupt keine Story, denn das Spielprinzip ist selbsterklärend. Wie auch andere Spiele sollen in “Off the Grid” bis zu 150 Spieler in Matches gegeneinander antreten. Das Spiel wird außerdem aus der Perspektive der dritten Person gespielt. Die Story-Missionen sollen im Spiel selbst in Echtzeit passieren, was vermuten lässt, dass die einzelnen Matches wohl etwas länger sein könnten als in vergleichbaren Spielen.

Off the Grid ist düster und futuristisch.

Cyberpunk Battle Royale 2.0

Bei “Off the Grid” soll es sich nicht nur um ein einfaches Battle Royale Spiel mit Story handeln. Das Spiel soll außerdem eine dystopische, futuristische Welt aufgreifen, wie Gamer sie aus Cyberpunk 2077 kennen. Der Trailer enthüllt bereits einiges über diese Welt und vor allem die düstere Atmosphäre kommt hier zum Vorschein. Im Trailer sehen wir einen Soldaten, der sich seinen Weg durch das Gebüsch bahnt. Zum Vorschein kommt schnell eine riesige Stadt, die sich gegen den dunklen Nachthimmel abzeichnet und von mysteriösen Lichtpunkten umschwärmt wird.

Der Soldat scheint eine Klinge in seinem Arm zu haben, die er schnell zum Kampf vorbereitet. Auch mit einer futuristischen Waffe ist er ausgestattet. Wenn der Soundtrack des Trailers etwas über das Spiel aussagt, dann können Gamer sich auf ein mehr als episches Spiel freuen. Auch jene, die nicht unbedingt begeistert vom Battle-Royale-Genre sind, könnten hier fündig werden. Leider ist noch nicht bekannt, wann genau “Off the Grid” veröffentlicht werden soll. Das Studio hinter dem Spiel, Gunzilla, ist jedoch noch sehr jung und besteht erst seit 2020. Dies lässt vermuten, dass es wohl noch eine Weile dauern könnte, bis das Spiel offiziell in den Händen der Spieler landet.

Wenn es bisher jedoch eins geschafft hat, dann ist es, Fans in seinen Bann zu ziehen. Der epische Teaser-Trailer und das interessante Konzept eines Story-Battle Royale Spiels machen viele Spieler neugierig. Besonders interessant ist es, wie das Spiel es wohl schafft Story-Missionen in seine riesigen Matches einzubringen. Für weitere Updates können Fans der offiziellen Twitter-Seite des Spiels folgen, wo das Team einen stets auf dem Laufenden hält.