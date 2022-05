Videospiele: Diese neuen Games kommen im Mai 2022

Videospiele werden das ganze Jahr über veröffentlicht und so können sich Gamer jeden Monat auf neuen Content freuen. Auch diesen Mai wird es wieder einige tolle Spiele geben, welche du dir sichern kannst. Hier erfährst du, welche Spiele unsere Favoriten sind.

Konsolen Videospiel Highlight: Source of Madness

Am 11. Mai soll “Source of Madness” endlich die Early Access Phase hinter sich lassen. Das Spiel soll dann in seiner vollendeten Form endgültig auf den Markt kommen. Bereits jetzt hat es durchweg positive Bewertungen erreicht und Spieler sind gespannt auf die Veröffentlichung des fertigen Produktes.

Es handelt sich bei Source of Madness um ein rasantes Action-Roguelike, welches in einer Welt spielt, die maßgeblich vom Autor HP Lovecraft inspiriert wurde. Er ist besonders bekannt für seine düsteren Welten und Monster, wie Cthulhu. Enthülle die Geheimnisse dieser düsteren Welt und stürze dich in ein wildes Abenteuer. Doch sei gewarnt: Die Welt um dich herum ist konstant in Bewegung und verändert sich vor deinen Augen. Ein kurzer Moment der Achtlosigkeit kann dir so schnell zum Verhängnis werden.

Ab in die Zukunft mit VR: The Last Taxi

Virtual Reality, kurz auch VR genannt, ist wohl die Zukunft des Gamings. Immer mehr Spiele finden im virtuellen Raum statt und lassen dich so ganz intim in die Spielwelt eintauchen. The Last Taxi nimmt dich noch auf ganz andere Art und Weise mit in die Zukunft: In diesem Spiel tauchst du in eine Stadt namens Progress Point ein. Die Stadt ist düster und futuristisch, politisch sind die Bewohner geteilt. Auch sozial herrscht hier Unruhe.

The Last Taxi ist ein VR-Spiel, welches dich in einer dystopische Zukunft eintauchen lässt.

Als letzter, menschlicher Taxifahrer durchquerst du mit deinem Wagen die Stadt. Doch trotz, dass du diese Stadt, wie deine Jackentasche kennst, lauern hier Geheimnisse in den Schatten der Häuser. Eines Tages findest du dich in einer prekären Situation wieder, ein tödlich verwundetes Mitglied eines Anti-Technologie-Kultes lässt seinen neugeborenen Sohn bei dir. Plötzlich befindest du dich im Zentrum einer Verschwörung, welche Progress Point von innen heraus erschüttern könnte.

Klassisches Gaming am PC: Sniper Elite 5

Wer nicht in der Stimmung für düstere Welten ist, für den ist vermutlich Sniper Elite 5 eine gute Wahl. Das Spiel verkörpert klassisches Gaming in Form eines guten Shooters, der Spaß macht und herausfordert. Es handelt sich hierbei um den neusten Teil einer bereits etablierten Reihe, welche vor allem für ihre Details und liebevoll gestalteten Spielkarten bekannt ist.

Tauche am 26. Mai in die Welt des Spiels ein und erkunde reale Schauplätze, welche dich faszinieren werden. Darunter beispielsweise Frankreich im Jahr 1944. Hier kannst du als Teil einer verdeckten Operation der US-Armee gegen die Nazis kämpfen. Beschütze die Welt vor dem Faschismus und tu dies mit der Hilfe von verbesserten Spielmechaniken und überarbeiteter Steuerung. Erkunde ebenso eine spannende Kampagne, welche dich hautnah an alte Schlachtfelder bringt und dich sogar mit einem Freund spielen lässt.

Das sind die Games für Mai 2022

Hier listen wir für dich einige Spiele auf, welche im Mai 2022 herauskommen werden und verraten dir, auf welchen Konsolen du sie spielen kannst. Ebenso erfährst du, ab wann die Spiele verfügbar sind. Beachte, dass diese Liste nicht vollständig ist und natürlich noch mehr Spiele im Mai veröffentlicht werden.