Battlefield 2042: Kann Voice-Chat das Spiel jetzt doch noch retten?

Das neue Update bringt Battlefield 2042 auf die Version 4.0 und dieses Update hat einiges in sich. Laut DICE beinhaltet das Update ganze 4000 Veränderungen. Jedoch haben viele Spieler bereits mit dem Spiel abgeschlossen und die Controller niedergelegt. Kann das neue Update das Spiel spielenswert machen?

Endlich gibt es einen Voice-Chat

In einem vergangenen Update wurde Battlefield 2042 ein detailliertes, funktionierendes Scoreboard hinzugefügt. Ein kompetitiver Shooter ohne funktionales Scoreboard beim Release klingt komisch, aber genau so war es in diesem Spiel. Nun wurde eine weitere Funktion hinzugefügt, die eigentlich schon von Anfang an zum Spiel hätte gehören sollen. Dabei handelt es sich um den Voice-Chat. Manche lieben ihn, andere hassen ihn mehr als alles sonst. Jedoch ist kaum anzuzweifeln, dass der Voice-Chat die wohl intuitivste Möglichkeit ist, mit anderen Spielern zu kommunizieren.

Besonders in einem Spiel wie Battlefield 2042, das auch Team-Modi anbietet, ist Kommunikation immens wichtig. Nun gibt es dank des neuen Updates endlich die Möglichkeit, direkt im Spiel mit Kameraden und Freunden zu reden. Einen Chat mit dem gesamten Server gibt es (noch) nicht, aber bei bis zu 128 Spielern pro Lobby ist das vermutlich gut so. Wer gerne allein spielt, der ist vermutlich nicht sehr zufrieden mit dem Voice-Chat Feature, das oft mit toxischen Spielern verbunden wird, die einen virtuell anschreien. Jedoch gehört ein solches Feature einfach zu jedem guten Shooter und letzten Endes hängt die individuelle Erfahrung stets von den Mitspielern ab.

Verbesserungen in Battlefield 2042

Selbstverständlich ist der Voice-Chat nur eine von satten 4.000 Verbesserungen, die das neue Battlefield 2042 Update mit sich bringt. Zu den implementierten Verbesserungen gehören eine ganze Reihe Ease-of-Life Improvements, die das Spiel angenehmer gestalten. Zum Beispiel wurde die Balance von verschiedenen Fahrzeugen überarbeitet und auch beim Waffensystem gab es große Veränderungen. Hier sind besonders die Attachments betroffen, die Spieler ihren Waffen hinzufügen können.

Battlefield 2042 war leider ein totaler Flop. Doch DICE hat noch nicht aufgegeben.

Das User Interface wurde überarbeitet, wodurch man das Spiel einfacher navigieren kann. Generell soll das Spiel laut Gamern wohl nach dem Update flüssiger laufen und weniger Fehler aufweisen. Auch das verbesserte Scoreboard wurde in diesem Update noch einmal überarbeitet, um es so nutzerfreundlich wie nur möglich zu machen. Auch am Gameplay selbst gab es Änderungen. Diese zeigen sich zum Beispiel an verschiedenen XP Events und bei Auszeichnungen. Ebenso gab es bei den Spezialisten einige Ausgleiche. Dies ändert jedoch wenig daran, dass das Spezialistensystem weiterhin eins der am meisten kritisierten Dinge am Spiel ist. Auch die viel zu großen Maps wurden noch nicht von DICE behoben.

Insgesamt ist Update 4.0 für Battlefield 2042 gelungen. Spieler scheinen bisher mit den Neuerungen zufrieden zu sein und das Update ist eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Um das Spiel auch wirklich spielbar zu machen, muss jedoch noch einiges geschehen. Gamer kritisieren weiterhin das Spezialisten-System und auch die Größe der Maps, die viele als exzessiv empfinden, muss noch von DICE adressiert werden.

Wann dies letzten Endes geschehen wird, kann noch nicht gesagt werden. DICE und EA scheinen allerdings weiterhin daran interessiert zu sein, Battlefield 2042 so gut zu machen, wie es nur geht. Nach dem gescheiterten Launch des Spiels könnte dies sich jedoch als schwer erweisen. Denn zur Wahrheit gehört auch: Das Spiel hat nicht viele Spieler und große Studios sind nicht immer gewillt, viele Ressourcen für ein Spiel zu investieren, das nicht viel Profit einbringen kann. Die Zukunft des Spiels ist also noch immer ungewiss und mit schwindenden Spielerzahlen könnte es schon bald das Ende des Spiels sein. Es ist noch immer eins der am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam und um dies zu ändern, muss noch einiges geschehen.